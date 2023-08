VfB Stuttgart gegen VfL Bochum: Bundesliga-Auftakt heute im Live-Ticker

Von: Pascal Hoffmann

Teilen

Bundesliga – Der VfB Stuttgart empfängt heute den VfL Bochum. Aufstellungen, Tore, Spielstand – alle Infos gibt es im Live-Ticker:

Bundesliga am Samstag: VfB Stuttgart empfängt den VfL Bochum.

Gelingt dem VfB Stuttgart ein Sieg zum Bundesliga-Auftakt?

VfB Stuttgart – VfL Bochum: Anstoß ist um 15:30 Uhr, alle Infos im Live-Ticker.

VfB Stuttgart – VfL Bochum -:- (-:-)

Anstoß Samstag, 19. August um 15:30 Uhr Aufstellung VfB Stuttgart - Aufstellung VfL Bochum - Tore - Schiedsrichter Daniel Siebert (Berlin)

>>> Live-Ticker hier aktualisieren <<<

VfB Stuttgart gegen VfL Bochum: Bundesliga-Auftakt im Live-Ticker

Auftakt der neuen Bundesliga-Saison! Am ersten Spieltag empfängt der VfB Stuttgart am Samstag den VfL Bochum. Anstoß in der MHP Arena ist um 15:30 Uhr, geleitet wird das Spiel von Schiedsrichter Daniel Siebert.

Wie BW24.de berichtet, müssen die Schwaben ohne ihren Kapitän Wataru Endo auskommen, der unmittelbar vor einem Wechsel zum FC Liverpool steht. Sebastian Hoeneß sei natürlich „nicht begeistert“ davon, gibt der Trainer auf der Pressekonferenz am Donnerstag zu. Er habe aber Verständnis für die Sicht des Spielers und des Klubs. Endo könne sich als 30-Jähriger seinen Premier-League-Traum erfüllen. Dazu sei „das wirtschaftliche Paket aus Vereinssicht gut“, erklärt Hoeneß.

Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß. © Tom Weller/dpa

VfB Stuttgart empfängt VfL Bochum: Egloff oder Haraguchi als Endo-Ersatz

Kurzfristig soll Endo intern ersetzt werden, kündigt Hoeneß an. Lilian Egloff oder Genki Haraguchi sind gegen Bochum Optionen für das zentrale Mittelfeld.