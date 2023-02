VfB Stuttgart in Freiburg unter Druck – alle Infos zur Live-Übertragung

Von: Nils Wollenschläger

Freiburg - In der Fußball-Bundesliga kommt es am Samstag zum Duell SC Freiburg gegen VfB Stuttgart. Hier finden Sie alle Infos zur Live-Übertragung:

Baden-Württemberg-Duell in der Bundesliga: Der SC Freiburg empfängt am Samstag den VfB Stuttgart. Während die Breisgauer mit einem Sieg auf einen Champions-League-Platz springen könnten, wollen die Schwaben Relegationsplatz 16 verlassen.

SC Freiburg empfängt VfB Stuttgart: HEIDELBERG24 verrät Ihnen, wie Sie die Bundesliga-Partie am Samstag live im TV und Stream verfolgen können.

Anstoß im Europa-Park Stadion ist um 15:30 Uhr. (nwo)