Kracher in der 2. Liga! VfB Stuttgart gegen Hamburger SV im Live-Ticker

VfB Stuttgart - HSV im Live-Ticker: Am 28. Spieltag gibt es auch in der 2. Liga ein absolutes Top-Spiel.

Kampf um den Aufstieg

von Florian Schimak schließen

Am 28. Spieltag steht auch in der 2. Liga ein absolutes Top-Spiel an. Am Donnerstagabend empfängt der VfB Stuttgart den Hamburger SV. Fällt eine Vorentscheidung im Kampf um den Aufstieg?