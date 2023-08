VfB Stuttgart heute im DFB-Pokal: Hier können Sie die Partie live verfolgen

Von: Marco Büsselmann

Der VfB Stuttgart spielt im DFB-Pokal gegen die TSG Balingen. © IMAGO / Every Second Media

Der VfB Stuttgart gastiert heute in der ersten Runde des DFB-Pokals bei der TSG Balingen. Hier können Sie die Begegnung live verfolgen:

Am Samstag (12. August) steht das erste Pflichtspiel für den VfB Stuttgart in der neuen Saison an. Dann sind die Schwaben in der ersten Runde des DFB-Pokals zu Gast bei Regionalligist TSG Balingen.

TSG Balingen gegen VfB Stuttgart – bei SÜDWEST24 können Sie die Begegnung live verfolgen.

Anstoß im Reutlinger Stadion an der Kreuzeiche ist um 13 Uhr. (mab)