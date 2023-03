VfB gegen Wolfsburg: Wohlgemuth fordert Bereitschaft „unabhängig vom Gegner und vom letzten Ergebnis“

Von: Niklas Noack

VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth macht sich über den Sturm Gedanken. © Pressefoto Rudel/Robin Rudel/IMAGO

Der VfB Stuttgart trifft am 25. Spieltag der Fußball-Bundesliga auf den VfL Wolfsburg. Alle Infos rund um die Partie im BW24-Liveticker.

VfB Stuttgart – VfL Wolfsburg (-:-)

Wohlgemuth fordert Konstanz: Defensive und Bereitschaft im Fokus

Labbadia und die Offensiv-Fragezeichen: Silas dürfte gesetzt sein

Arnold ist zurück: Kovac kann wieder auf Mittelfeldmann setzen

Voraussichtliche Aufstellung VfB Stuttgart Bredlow - Anton, Mavropanos, Ito, Sosa - Karazor - Endo, Haraguchi - Gil Dias, Führich - Silas Voraussichtliche Aufstellung VfL Wolfsburg Casteels - Baku, Bornauw, van de Ven, Paulo Otavio - Arnold - Svanberg, Gerhardt - Wimmer, Kaminski - Marmoush Tore

Maximilian Arnold beim VfL Wolfsburg zurück

Wölfe-Coach Niko Kovac kann wieder auf Maximilian Arnold setzen, der seine Gelb-Sperre abgesessen hat. Vermutlich muss Felix Nmecha deshalb wieder auf der Bank Platz nehmen.

Labbadia setzt wieder auf Silas im VfB-Sturm

Nachdem der eingewechselte VfB-Offensivmann Silas gegen Eintracht Frankfurt den 1:1-Ausgleich erzielte, wird er Juan José Perea im Sturmzentrum ersetzen. Auch Chris Führich dürfte entweder für Tiago Tomas oder Gil Dias in die Startelf rücken.

VfB-Sportdirektor Wohlgemuth: Bereitschaft muss „unabhängig vom Gegner und vom letzten Ergebnis“ abgerufen werden

Stuttgart - Die Punkteausbeute des VfB Stuttgart ist erschreckend. Mit sechs Zählern aus neun Partien ergatterte Trainer Bruno Labbadia nur einen mageren Punkt mehr als sein Vorgänger Pellegrino Matarazzo, bevor dieser entlassen wurde.

Gute Leistungen zeigte der VfB dennoch, zumindest vereinzelt wie gegen den FC Bayern München (1:2) oder bei Eintracht Frankfurt (1:1). Was fehlt, ist die Konstanz, die laut Sportdirektor Fabian Wohlgemuth vor allem durch einen erneut „stabilen Defensivauftritt“ erreicht werden soll. Es gehe, so der 43-Jährige gegenüber BW24, um „Grundanforderungen“ wie „Bereitschaft“, die „unabhängig vom Gegner und vom letzten Ergebnis“ immer abzurufen sind. Wohlgemuth: „Läuferisch und in den Zweikämpfen den Ton anzugeben, das ist unsere Eintrittskarte ins Spiel.“