VfB Stuttgart gegen Werder Bremen im Liveticker: Setzt Labbadia von Beginn an auf beide Neuverpflichtungen?

Von: Niklas Noack

Teilen

VfB-Trainer Bruno Labbadia erwartet einen engagierten und motivierten SC Paderborn. Dennoch sieht er seine Mannschaft als klarer Favorit. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Wolfgang Frank

Der VfB Stuttgart trifft am 19. Spieltag der Fußball-Bundesliga auf den SV Werder Bremen. Alles zur Partie im Liveticker.

VfB Stuttgart – Werder Bremen (-.-)

VfB unter Zugzwang: Stuttgart braucht dringend Sieg

Negativserie beendet: Werder überzeugte zuletzt wieder

Startelfkandidat: Haraguchi könnte Labbadia schon überzeugt haben

Der Liveticker wird fortlaufend aktualisiert.

VfB Stuttgart gegen Werder Bremen: Aufstellungen

Voraussichtliche Aufstellung VfB Stuttgart Müller - Anton, Mavropanos, Ito, Nartey - Karazor, Haraguchi, Endo, Dias, Perea - Guirassy Voraussichtliche Aufstellung Werder Bremen Pavlenka - Stark, Veljkovic, Friedl, Pieper, Groß, A. Jung - Bittencourt, Stage - Füllkrug, Ducksch Tore

VfB-Neulinge Gil Dias und Genki Haraguchi sind Startelfkandidaten

Nach seinem routinierten Auftritt im DFB-Pokal beim SC Paderborn (2:1) darf sich VfB-Profi Genki Haraguchi Hoffnung auf einen Startelfeinsatz machen. Auch Neuzugang Gil Dias könnte von Beginn an auflaufen, da er im Pokal nicht nur wegen seines Treffers überzeugte und die eigentliche Flügelzange aus Silas und Tiago Tomas weiterhin verletzt ausfällt. Borna Sosa, der zuletzt lange aufgrund von Leistenproblemen ausfiel, dürfte derweil wieder im Kader stehen. Ein Startelfeinsatz kommt für den Kroaten aber noch zu früh, weswegen entweder Nikolas Nartey oder Josha Vagnoman starten dürfte.

Werder Bremen beendete gegen den VfL Wolfsburg seine Negativserie

Werder Bremen ist furios in die Saison gestartet, hatte aber zu Beginn des Jahres 2023 einen Einbruch, der dem ein oder anderen an der Weser Sorgenfalten auf die Stirn trieb. So verlor man etwa haushoch mit 1:7 gegen den 1. FC Köln und auch gegen Union Berlin unterlag der SVW zuhause mit 1:2. Am vergangenen Spieltag atmete Trainer Ole Werner jedoch auf, als die Bremer beim 2:1 gegen den VfL Wolfsburg zeigten, dass sie es doch noch können.

Personell muss der Coach auf Mitchell Weiser verzichten, der nach seiner fünften Gelben Karte gesperrt ist. Außerdem befinden sich Felix Agu (Patellasehnenprobleme) und Romano Schmid (Innenbandanriss) im Aufbautraining.

VfB Stuttgart ist gegen Werder Bremen unter Zugzwang

Stuttgart - Der VfB Stuttgart steckt tief im Abstiegskampf. Unter Neu-Coach Bruno Labbadia gelang den Schwaben noch kein Sieg in der Bundesliga. Doch einen Pflichtspielerfolg hat der Trainer bereits auf der Habenseite: Im DFB-Pokal gewann der VfB beim SC Paderborn (2:1) und zog ins Viertelfinale ein.

VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth äußerte gegenüber unserer Redaktion den Wunsch, dass die Mannschaft aus diesem Erfolgserlebnis Selbstvertrauen tankt. Vor dem 19. Spieltag stand Stuttgart auf dem 15. Platz, satte acht Punkte hinter dem Aufsteiger und Tabellenzehnten aus Bremen. Gegen die Werderaner steht der abstiegsbedrohte VfB somit unter Zugzwang. Die Partie wird am Sonntag um 15.30 Uhr (DAZN) in der Mercedes-Benz Arena angepfiffen.