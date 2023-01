VfB Stuttgart gegen TSG Hoffenheim im Liveticker: Auf wen setzt Labbadia in der Viererkette?

Von: Niklas Noack

Pascal Stenzel (r.) könnte gegen die TSG Hoffenheim das Vertrauen seines Trainers Bruno Labbadia (l.) bekommen. © Pressefoto Rudel/Robin Rudel/IMAGO

Der VfB Stuttgart gastiert am 17. Spieltag der Fußball-Bundesliga bei der TSG 1899 Hoffenheim. Die Partie im Liveticker.

VfB Stuttgart gegen TSG 1899 Hoffenheim: Aufstellungen

Voraussichtliche Aufstellung TSG Hoffenheim Baumann - Quaresma, Vogt, Nsoki, Angelino - Skov, Geiger, Baumgartner - Kramaric, Bebou, Dabbur Voraussichtliche Aufstellung VfB Stuttgart Müller - Anton, Mavropanos, Ito, Nartey - Karazor, Ahamada, Endo, Tiago Tomas, Silas - Guirassy Tore

Auf wen setzt Labbadia in der Viererkette: Nartey oder Stenzel?

Auf wen setzt Bruno Labbadia in der Viererkette? Gegen Mainz hatte der VfB-Coach mit Nikolas Nartey anstelle von Pascal Stenzel überrascht. Nartey lief als Linksverteidiger auf, weshalb Waldemar Anton in der Kette auf rechts rückte. Hiroki Ito und Konstantinos Mavropanos bildeten die Innenverteidigung. Nach einer ordentlichen Leistung gegen die Nullfünfer könnte es gut sein, dass Labbadia in Sinsheim auf dieselbe Formation setzt.

Kevin Vogt ist bei der TSG Hoffenheim noch fraglich

Personell ist bei der TSG noch unklar, ob Kevin Vogt einsatzbereit ist. Der Innenverteidiger litt zuletzt an muskulären Problemen. Sollte Vogt ausfallen, stünden Ermin Bicakcic oder Pavel Kaderabek bereit. Ozan Kabak fehlt aufgrund einer Gelbsperre. Verletzt fallen zudem Kevin Akpoguma (Knöchelverletzung), Jacob Bruun Larsen (Leisten-OP) und Grischa Prömel (Knöchelbruch) aus.

Baden-Württemberg-Duell im Keller: Not gegen Elend

Sinsheim/Stuttgart - Zwischen dem VfB Stuttgart und der TSG 1899 Hoffenheim steigt am 17. Spieltag zum Hinrundenabschluss ein Krisenduell. Denn die TSG hat die vergangenen vier Partien allesamt verloren und rangiert, mit nur drei Zählern mehr als der VfB, auf dem 13. Platz. Der Tabellensechzehnte aus Stuttgart könnte dementsprechend mit Hoffenheim gleichziehen und somit die Schützlinge von Trainer André Breitenreiter noch tiefer mit in den Abstiegsstrudel ziehen. Das erste Spiel nach der Winterpause verlor die TSG 1:3 gegen den 1. FC Union Berlin. Der VfB trennte sich im Duell mit dem 1. FSV Mainz 05 1:1-Unentschieden.

Die Partie wird am Dienstag (24. Januar, 20.30 Uhr) in der PreZero Arena angepfiffen.