VfB Stuttgart gegen Hertha BSC im Liveticker: Schwäbischer Blitzstart - Guirassy schießt ein!

Von: Niklas Noack

VfB-Interimstrainer Michael Wimmer vor dem Spiel gegen Hertha BSC. © IMAGO/Hansjürgen Britsch

Der VfB Stuttgart empfängt zum 14. Spieltag der Fußball-Bundesliga Hertha BSC Berlin in der Mercedes-Benz Arena. Alles zur Partie im Ticker.

Guirassy trifft: VfB Stuttgart - Hertha BSC 1:0

Aufstellungen: Egloff beginnt

Charaktertest: Schwaben sind auf der Suche nach Konstanz

Ausgangslage der Alten Dame: Hertha braucht dringend einen Dreier

VfB Stuttgart gegen Hertha BSC: Aufstellungen

Aufstellung VfB Stuttgart Müller - Anton, Mavropanos, Ito, Sosa - Endo, Ahamada, Tomas, Silas - Egloff, Guirassy Aufstellung Hertha BSC Christensen - Kenny, Rogel, Kempf, Plattenhardt - Tousart, Serdar, Boetius - Lukebakio, Selke, Richter Tore 1:0 Guirassy (3.)

16. Minute: Es ist wirklich ansehnlich, was der VfB auf den Rasen bekommt. Wieder ist es Tomas, der diesmal rechts auf Silas durchsteckt. Der Kongolese zieht nach innen und schließt ab, doch die Pille kullert knapp links am Pfosten vorbei.

13 Minute: Der VfB kontrolliert hier die Partie jetzt, ohne aber großartig gefährlich zu werden. Ein Distanzschuss von Anton geht weit übers Tor.

7. Minute: Verkehrte Welt in Stuttgart. In den drei vergangenen Partien war es der VfB, der in den ersten fünf Minuten den Rückschlag hinnehmen musste. Diesmal sind es die Schwaben, die den Gegner aus Berlin auf dem falschen Fuß erwischen. Auch in den Minuten danach wirkt der VfB konzentriert und hellwach.

Guirassy bringt den VfB Stuttgart gegen Hertha BSC in Führung

3. Minute: Blitzstart für den VfB Stuttgart! Tiago Tomas schickt Guirassy auf die Reise, der sich den Ball auf den rechten Fuß zurechtlegt und die Kugel anschließend eiskalt ins kurze Eck zum 1:0 einschießt.

1. Minute: Referee Frank Willenborg pfeift die Partie an. Der Ball rollt.

ANPFIFF

Fragezeichen hinter VfB-Quartett

Wer ist fit beim VfB Stuttgart? Zuletzt fehlten Enzo Millot und Tanguy Coulibaly mit muskulären Problemen, zudem fielen Dan-Axel Zagadou sowie Hiroki Ito krankheitsbedingt aus. Bei diesem Quartett gab es noch ein paar Fragezeichen, doch sie sollten für das Heimspiel gegen Hertha BSC einsatzbereit sein.

Die Ausgangslage von Hertha BSC

Für den Tabellenfünfzehnten Hertha BSC ist die Partie beim VfB Stuttgart (16.), wie für die Schwaben auch, immens wichtig. Die Berliner feierten in den vergangenen acht Bundesligaspieltagen nur einen Sieg, nämlich gegen das Tabellenschlusslicht FC Schalke 04. Zuletzt kassierte die Alte Dame zwei Pleiten in Folge. Zunächst verlor die Hertha beim SV Werder Bremen (0:1), ehe sie sich trotz einer guten Leistung dem FC Bayern München (2:3) geschlagen geben musste.

VfB Stuttgart vor Charaktertest gegen Hertha BSC

Stuttgart - Der VfB Stuttgart ist auf der Suche nach Konstanz. In der ersten Partie unter der Leitung von Interimstrainer Michael Wimmer feierte der VfB einen furiosen 4:1-Triumph über den VfL Bochum, bevor die Schwaben eine 0:5-Klatsche bei Borussia Dortmund kassierten. Dann folgte ein 2:1-Heimsieg gegen den FC Augsburg, ehe die Wimmer-Truppe bei Borussia Mönchengladbach den nächsten Rückschlag hinnehmen musste. Dementsprechend steht gegen Hertha BSC am Dienstag (8. November, 20.30 Uhr/Sky) einmal mehr ein Charaktertest für die Schwaben an.