VfB Stuttgart gegen FC Köln im Ticker: Kalajdzic nicht mehr im Kader

Von: Niklas Noack

Sasa Kalajdzic wird gegen den FC Köln nicht auflaufen. © Ralf Poller/Avanti/IMAGO

Der VfB Stuttgart gastiert am 4. Bundesligaspieltag beim 1. FC Köln. Alle Infos dazu im Ticker.

Aufstellungen: So beginnen die Teams voraussichtlich

Kalajdzic und Sosa: Duo soll dem VfB zur Verfügung stehen

Nikolas Nartey: Mittelfeldspieler des VfB fällt aus

VfB Stuttgart gegen 1. FC Köln: Aufstellungen

Voraussichtliche Aufstellung 1. FC Köln Schwäbe - Schmitz, Kilian, Hübers, Hector - Skhiri, Maina, Ljubicic, Kainz, Thielmann - Tigges Voraussichtliche Aufstellung VfB Stuttgart Müller - Sosa, Ito, Anton, Mavropanos, Vagnoman - Endo, Ahamada, Führich - Silas, Pfeiffer Tore

Sasa Kalajdzic nicht mehr im Kader des VfB Stuttgart

Update, 27. August, 16.35 Uhr: Sasa Kalajdzic hat am Samstag (27. August) nicht am Abschlusstraining des VfB Stuttgart teilgenommen und wird in Absprache mit Trainer Matarazzo gegen Köln nicht im Kader stehen. Somit steht ein Wechsel des Österreichers vermutlich unmittelbar bevor.

Nikolas Nartey fehlt dem VfB Stuttgart aufgrund eines Muskelfaserrisses

Nicht dabei ist derweil Nikolas Nartey, der sich am Mittwoch beim VfB-Sieg im Testspiel gegen den FC St. Gallen einen Muskelfaserriss im hinteren rechten Oberschenkel zuzog. Der Mittelfeldspieler wird zwei bis drei Wochen ausfallen. Tiago Tomas, der unter der Woche mit einer Mandelentzündung und Fieber im Bett lag, wird ebenfalls fehlen. Bislang trainierte der Angreifer noch nicht wieder mit der Mannschaft.

Tanguy Coulibaly befindet sich derweil im Aufbautraining und soll in der kommenden Woche teilweise am Mannschaftstraining teilnehmen. Ein Einsatz gegen den FC kommt für den Franzosen zu früh.

Borna Sosa steht dem VfB Stuttgart gegen Köln wohl zur Verfügung

Köln/Stuttgart - Vor dem Duell gegen den 1. FC Köln am Sonntag (28. August, 15.30 Uhr/DAZN) ist beim VfB Stuttgart die Zukunft von Sasa Kalajdzic und Borna Sosa das bestimmende Thema. Trainer Pellegrino Matarazzo ist darum bemüht, die Gerüchte von der Mannschaft fernzuhalten. Nach aktuellem Stand stehen Kalajdzic und Sosa den Schwaben für die Partie im Rheinenergiestadion zur Verfügung.

Der VfB kassierte zuletzt in der Bundesliga gegen den SC Freiburg eine 0:1-Pleite, während sich der FC Köln am Donnerstag in der Qualifikation für die Europa-Conference-League mit 3:0 gegen den ungarischen Fehervar FC mit 3:0 durchsetzte.