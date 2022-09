VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt im Liveticker: Vagnoman fällt aus

7. Spieltag der Fußball-Bundesliga

Von Niklas Noack schließen

Der VfB Stuttgart empfängt zum 7. Spieltag der Fußball-Bundesliga Eintracht Frankfurt. Alles dazu im Ticker.

VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt: Aufstellungen

Voraussichtliche Aufstellung VfB Stuttgart Müller - Sosa, Ito, Anton, Mavropanos, Silas - Karazor, Ahamada, Endo - Führich, Guirassy Voraussichtliche Aufstellung Eintracht Frankfurt Trapp - Knauff, Tuta, Ndicka, Pellegrini - Jakic, Sow, Kolo Muani, Götze, Kamada - Borré Tore -

Josha Vagnoman fehlt dem VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt

Update, 15. September, 11.46 Uhr: Wie Trainer Pellegrino Matarazzo auf der Pressekonferenz mitteilte, muss er gegen Eintracht Frankfurt auf Josha Vagnoman verzichten. Der Rechtsverteidiger leidet an einem Knochenödem am Mittelfuß. Auch hinter Mavropanos steht weiterhin ein Fragezeichen, denn der Verteidiger kämpft mit Adduktorenproblemen. Mavropanos trainierte in dieser Woche individuell, soll aber am Abschlusstraining teilnehmen. Dann könnte der griechische Nationalspieler auch gegen Frankfurt auflaufen. Derweil sind Nartey und Coulibaly wieder Optionen für den Kader.

Verletzte kehren beim VfB Stuttgart langsam zurück

Die zuletzt verletzten Tanguy Coulibaly (Zehenproblem) und Nikolas Nartey (Sprunggelenk) sammeln immer mehr Trainingsminuten. Coach Pellegrino Matarazzo sagte zuletzt aber, dass es bei beiden für einen Einsatz gegen Frankfurt knapp wird.

Fragezeichen hinter Dinos Mavropanos, Josha Vagnoman und Borna Sosa

Am Dienstag (13. September) fehlten beim Trainingsstart des VfB Dinos Mavropanos, Borna Sosa und Josha Vagnoman. Mavropanos hatte nach der Partie gegen die Bayern mit Adduktorenproblemen zu kämpfen, soll aber für das Duell am Samstag (17. September) fit sein. Vagnoman und Sosa gönnte man hinsichtlich der Belastungssteuerung eine Pause.

VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt unter Zugzwang

Stuttgart - Vor allem beim VfB Stuttgart ist der Druck vor der Partie gegen Eintracht Frankfurt am Samstag (17. September, 15.30 Uhr/Sky) hoch. Nach sechs Spieltagen warten die Schwaben immer noch auf den ersten Bundesligasieg der Saison. Am vergangenen Wochenende gelang es dem VfB aber, gegen den FC Bayern einen Punkt aus München zu entführen. Eintracht Frankfurt feierte derweil am Dienstag (14. September) einen historischen Sieg in der Champions League bei Olympique Marseille.