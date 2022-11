VfB Stuttgart gegen Bayer 04 Leverkusen im Liveticker: Atakan Karazor ersetzt Kapitän Endo

15. Spieltag der Fußball-Bundesliga

Von Niklas Noack schließen

Der VfB Stuttgart ist am 15. Spieltag der Fußball-Bundesliga bei Bayer 04 Leverkusen zu Gast. Alles dazu im Ticker.

Aufstellungen: Bayer 04 Leverkusen - VfB Stuttgart

Personalsorgen: VfB-Coach muss die Abwehr umbauen

Im Aufschwung: Leverkusen gewann zuletzt zweimal in Folge

Der Ticker wird fortlaufend aktualisiert.

Voraussichtliche Aufstellung Bayer 04 Leverkusen Hradecky - Kossounou, Tapsoba, Hincapie, Frimpong - Demirbay, Palacios, Bakker, Amiri - Diaby, Hlozek Voraussichtliche Aufstellung VfB Stuttgart Müller - Anton, Zagadou, Ito, Vagnoman - Karazor, Führich, Millot, Ahamada - Tomas, Guirassy Tore

Personalsorgen beim VfB Stuttgart

Den VfB Stuttgart plagen vor der Partie bei Bayer 04 Leverkusen große Personalsorgen. Kapitän Wataru Endo wird aufgrund einer Gehirnerschütterung fehlen, die er sich gegen Hertha BSC zugezogen hatte. Für ihn rückt Atakan Karazor in die Startelf. Zudem fallen Pascal Stenzel (Grippe) und Konstantinos Mavropanos (Gelb-Sperre) aus. Auch der Einsatz von Borna Sosa ist fraglich, der mit muskulären Problemen zu kämpfen hat. Immerhin: Dan-Axel Zagadou ist nach einer Erkrankung wieder fit.

Bayer 04 Leverkusen vor dem Spiel gegen den VfB Stuttgart im Aufschwung

Für Leverkusen ist es bisher eine durchwachsene Saison. Statt um die Champions-League-Plätze zu kämpfen, muss die Elf von Xabi Alonso erstmal aus dem Tabellenkeller herausklettern. Vor dem 15. Spieltag stand die Werkself auf dem 13. Rang. Zuletzt verzeichnete Leverkusen allerdings einen Aufwärtstrend und schlug im vergangenen Heimspiel den damaligen Tabellenführer Union Berlin mit 5:0. Unter der Woche gab es außerdem einen 2:1-Sieg gegen den Rivalen vom 1. FC Köln.

VfB Stuttgart geht mit Selbsbewusstsein das Duell bei Bayer 04 Leverkusen an

Leverkusen/Stuttgart - Der VfB Stuttgart hat in diesem Kalenderjahr noch kein Bundesligaspiel in der Fremde gewonnen. Vor der langen WM-Pause haben die Schwaben gegen Bayer 04 Leverkusen die letzte Chance, daran etwas zu ändern. Nach dem Last-Minute-Sieg gegen Hertha BSC (2:1) reist der VfB zumindest mit Rückenwind nach Leverkusen. Die Partie wird am Samstag um 15.30 (Sky) in der BayArena angepfiffen.