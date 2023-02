VfB-Fans sorgen mit Banner für Unmut - „Das ist einfach nur peinlich“

Von: Nadja Pohr

Die Mannschaft bedankt sich nach der enttäuschenden Niederlage gegen Werder Bremen bei den Fans. © IMAGO/Blatterspiel

Der Ärger bei den VfB-Fans ist nach dem Spiel gegen Werder Bremen groß – nicht nur aufgrund der Heimschlappe, sondern auch, weil ein sexistisches Banner gezeigt wurde.

Stuttgart - Die Fans des VfB Stuttgart hadern nach der Niederlage gegen Werder Bremen stark mit der Leistung ihrer Mannschaft. Nach dem Abpfiff gab es vereinzelte Pfiffe und lautstarke „Aufwachen“-Rufe an das Team. Aber auch innerhalb der Fanreihen gibt es Ärger.

Kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit hielten einige VfB-Fans in der Cannstatter Kurve ein Banner in die Höhe. Dafür kassierten sie im Netz von anderen Anhängern ordentlich Kritik. Sogar Konsequenzen werden von einigen gefordert. BW24 verrät, warum das Banner beim Spiel des VfB Stuttgart in Bremen bei den Fans für Unmut sorgte.