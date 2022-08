VfB Stuttgart bittet SC Freiburg zum Derby – alle Infos zur Live-Übertragung

Von: Nils Wollenschläger

Teilen

Am Samstag empfängt der VfB Stuttgart den SC Freiburg. © Tom Weller/dpa

Der VfB Stuttgart empfängt am dritten Bundesliga-Spieltag den SC Freiburg. Lesen Sie hier, wie Sie das Derby live im TV und Stream verfolgen können:

Mehr zum Thema VfB Stuttgart gegen SC Freiburg: So siehst Du das Derby live im TV und Stream

Dritter Spieltag in der Fußball-Bundesliga: Nach zwei Unentschieden zum Auftakt empfängt der VfB Stuttgart am Samstag (20. August) Europapokal-Teilnehmer SC Freiburg. Gegen die Breisgauer will der VfB den ersten Saisonsieg holen.

VfB Stuttgart gegen SC Freiburg – HEIDELBERG24 verrät Ihnen, wie Sie das Bundesliga-Spiel live im TV und Stream verfolgen können.

In der vergangenen Saison hat das Team von Trainer Christian Streich beide Spiele gegen den VfB für sich entschieden. (nwo)