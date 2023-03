VfB: Labbadia würde schwule Fußballer unterstützen, bevor sie sich „verstecken müssen“

Von: Niklas Noack

Teilen

Chefcoach Bruno Labbadia würde schwulen Fußballprofi unterstützen. © IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Der VfB Stuttgart setzt mit einem besonderen Trikot ein Zeichen für Vielfalt. Derweil äußerte sich Trainer Bruno Labbadia zu einem möglichen Outing eines homosexuellen Bundesligaprofis.

Stuttgart - Was wäre wenn sich ein Stuttgarter Spieler als schwul bekennen würde? BW24 berichtet darüber, wie sich VfB-Trainer Bruno Labbadia zu dem Thema geäußert hat.

Am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) trifft der VfB Stuttgart derweil in der Mercedes-Benz Arena auf den VfL Wolfsburg. Dann werden die Schwaben zum wiederholten Male in einem Jersey in Regenbogen-Farben auflaufen, um ein Zeichen für Vielfalt zu setzen.

Nebenbei geht es für den VfB außerdem mal wieder um wichtige Punkte im Abstiegskampf. Denn aktuell steht Stuttgart auf dem 16. Rang und muss um den Klassenerhalt bibbern. Die Wölfe rangieren derweil auf dem achten Platz der Fußball-Bundesliga.