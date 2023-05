VfB gibt nach Führung das Spiel aus der Hand und fliegt gegen Frankfurt aus dem Pokal

Von: Niklas Noack

In einem hitzigen Pokalspiel hat der VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt mit 2:3 (1:0) verloren. Der Ticker zum Nachlesen.

VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt: Aufstellungen

Aufstellung VfB Stuttgart Bredlow - Mavropanos (31. Zagadou), Ito, Anton (63. Millot)- Vagnoman, Endo, Karazor, Sosa - Tomas (63. Coulibaly), Silas - Guirassy Aufstellung Eintracht Frankfurt Trapp - Tuta, Hasebe, Ndicka - Lenz, Dina Ebimbe - Rode, Sow - Kamada, M. Götze - Kolo Muani Tore 1:0 Tomas (19.), 1:1 Ndicka (51.), 2:1 Kamada (55.). 3:1 Kolo Muani (76.), 3:2 Millot (83.)

Fazit: Nach einer starken ersten Hälfte hat der VfB das Spiel aus der Hand gegeben. Die Eintracht musste zunächst nicht viel investieren, um die Partie im zweiten Durchgang zu drehen. Als die Eintracht mit 3:1 führte, kam der VfB nochmal und stellte durch Millot auf 3:2. Doch nach der Gelb-Roten Karte von Sosa wurde es schwer für die Schwaben, die nicht nochmal ausgleichen konnten. Da wäre mehr drin gewesen.

Der VfB Stuttgart hat ein hitziges DFB-Pokal-Halbfinale gegen Eintracht Frankfurt mit 2:3 verloren. Borna Sosa (3.v.r.) flog mit Gelb-Rot vom Platz. © IMAGO/Hansjürgen Britsch

ABPFIFF

90. Minute+8: War das ein Handspiel eines Frankfurters im Strafraum? Referee Schlager entscheidet sich nach VAR-Einsatz dagegen und pfeift die Partie ab.

90. Minute: Fünmf Minuten Nachspielzeit.

89. Minute: Die Schwaben haben sich noch nicht aufgegeben. Führich dribbelt an der Strafraumgrenze entlang und bedient Vagnoman, der vom rechten Strafraumeck die Kugel in den Stuttgarter Nachthimmel jagt.

85. Minute: Jetzt wird es ganz schwer für den VfB: Sosa trifft Buta am Fuß und sieht berechtigterweise die Gelb-Rote Karte.

Millot trifft zum Anschluss für den VfB Stuttgart

83. Minute: Da ist der Anschluss! Millot zieht aus der Distanz ab und die abgefälschte Kugel schlägt zum 3:2 in den Frankfurter Maschen ein. Geht hier noch was?

Kolo Muani trifft vom Punkt zum 3:1 gegen den VfB Stuttgart

76. Minute: Kolo Muani geht alleine aufs Stuttgarter Tor zu und wird von Bredlow gelegt – Elfmeter. Der Gefoulte schnappt sich die Kugel selbst und schießt sie rechts flach zum 3:1 ins Gehäuse.

74. Minute: Mal wieder der VfB: Sosa bringt die Ecke von Links direkt auf den Kopf von Endo, der die Kugel in die Arme von Trapp köpft.

70. Minute: Nach einem Freistoß springt das Leder zu Kolo Muani, der aus kurzer Distanz abschließt. Doch der Ball zischt am Lattenkreuz vorbei.

68. Minute: Kommt nochmal was vom VfB? Aktuell sind die Stuttgarter damit beschäftigt, wieder ins Spiel zu finden.

60. Minute: Der VfB hat hier das Spiel komplett aus der Hand gegeben. Seit Wiederanpfiff bestimmt Frankfurt die Partie.

Kommt der VfB Stuttgart, hier mit Borna Sosa im Zweikampf mit dem Frankfurter Aurelio Buta, noch einmal zurück in die Partie? © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Wolfgang Frank

Kamada dreht die Partie

55. Minute: Frankfurt dreht das Spiel innerhalb von fünf Minuten, weil die Schwaben schläfrig aus der Kabine kamen. Kamada zieht im Mittelfeld das Tempo an und wird einfach nicht angegriffen. Der Japaner zieht ab und die Kugel schlägt im kurzen Eck zur 2:1- Führung ein.

Tor für die SGE: Ndicka gleicht für Frankfurt aus

51. Minute: Da ist der Ausgleich! Lenz bringt von links die Flanke herein und Kolo Muani legt vom langen Pfosten die Kugel an den Elfmeterpunkt ab. Dort steht Ndicka einschussbereit – 1:1. Das Tor hat sich angedeutet, da die SGE seit Wiederanpfiff das Spiel bestimmt.

47. Minute: Erste Aktion gehört den Gästen: Götze gibt die Kugel von links ins Zentrum, von dort schiebt Kamada die Pille flach rechts am Tor vorbei.

46. Minute: Weiter geht‘s! Tütet der VfB im zweiten Durchgang den Finaleinzug ein?

Halbzeitfazit: Die Führung für den VfB Stuttgart ist zur Pause mehr als verdient. Die Stuttgarter sind das aktivere Team und tauchen permanent gefährlich vor SGE-Keeper Trapp auf. Das einzige, was man den Schwaben ankreiden muss, ist, dass es hier bislang nur 1:0 steht.

HALBZEIT

45. Minute+2: Der VfB kommt nochmal gefährlich vors Tor. Vagnoman zieht in Robben-Manier von rechts nach innen und zieht ab. Trapp klatscht die Kugel nach vorne ab, doch der heranstürmende Tomas kommt aus dem Abseits.

45. Minute: Fünf Minuten Nachspielzeit.

44. Minute: Beste Gelegenheit für die Hessen jetzt! Nach einer Flanke von links legt Ebimbe für Kamada ab, der direkt abschließt. Kein Problem aber für Bredlow, der die Murmel fängt.

Riesenmöglichkeit: Silas muss das 2:0 für den VfB machen

35. Minute: Nächste Riesengelegenheit für den VfB: Ito steckt auf Silas durch, der das 2:0 machen muss. Doch Trapp hat kein Problem, den harmlosen Abschluss zu parieren.

32. Minute: Erste gute Chance für die Eintracht: Kolo Muani dringt in den Strafraum ein und legt zentral auf Rode ab, der die Kugel drüber lupft.

30. Minute: Das Spiel ist jetzt wieder zerfahren. Unterm Strich geht die Stuttgarter Führung aber mehr als in Ordnung, weil die Eintracht bislang keine gute Partie macht.

21. Minute: Fast das 2:0: Diesmal kommt Tomas über links, doch seine Hereingabe bleibt in der Eintracht-Defensive hängen.

Verdiente Pausenführung: Konstantinos Mavropanos, Tiago Tomas, Josha Vagnoman und Serhou Guirassy (v.l.n.r.) bejubeln das 1:0 für den VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt. © IMAGO/Julia Rahn

Tomas bringt den VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt in Führung

19. Minute: Da ist die Stuttgarter Führung! Vagnoman kommt über rechts und sprintet bis zur Torauslinie, bevor er den Ball in den Rückraum auf Tomas legt. Der Angreifer haut das Ding ins kurze Eck zum 1:0.

Die Führung für den VfB: Tiago Tomas trifft nach einem sehenswerten Spielzug zum 1:0 für die Schwaben. © IMAGO/Julia Rahn

15. Minute: Die beiden Teams nehmen sich gerade eine erste Verschnaufpause. Dafür machen die Fans auf den Rängen weiterhin mächtig Stimmung.

10. Minute: Kolo Muani dringt über rechts gefährlich in den Strafraum ein, doch Anton ist hellwach und klärt ins Toraus. Die daraus resultierende Ecke verpufft.

Feuriger Beginn: Fans von Eintracht Frankfurt zündeten kurz vor Beginn des DFB-Pokal-Halbfinales gegen den VfB Stuttgart in ihrem Block Pyrotechnik. © IMAGO/Jan Huebner

8. Minute: Guirassy wird in der Spitze angespielt und lässt prallen. Tomas schließt aber überhastet aus der Distanz ab, kein Problem für SGE-Schlussmann Trapp.

5. Minute: Nächste Gelbe Karte für die Hessen. Diesmal wird Sow nach Foul an Mavropanos verwarnt.

4. Minute: Es geht gleich hart zur Sache. Götze tritt Tomas und kassiert direkt die Gelbe Karte.

2. Minute: Der VfB ergreift hier von Beginn an die Initiative und tastet sich in Richtung des gegnerischen Strafraums. Selbstbewusster Start.

1. Minute: Schiedsrichter Daniel Schlager pfeift das Pokalhalbfinale an. Der Ball rollt.

ANPFIFF

VfB beginnt mit Guirassy und Tomas

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß ändert im Vergleich zum Liga-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach seine Startelf auf zwei Positionen. Anstelle von Dan-Axel Zagadou beginnt Hiroki Ito. Statt Enzo Millot startet Tiago Tomas. Der angeschlagene Serhou Guirassy ist rechtzeitig fit geworden.

In der Mercedes-Benz Arena empfängt der VfB Stuttgart Eintracht Frankfurt zum Halbfinale im DFB-Pokal. © Eibner-Pressefoto/Wolfgang Frank/IMAGO

Verkehrschaos im Neckarpark nimmt Formen an

Die Polizei Stuttgart teilt per Twitter vor der Partie mit, dass die Parkplätze im Neckarpark bereits belegt sind (Stand: 18:31 Uhr). Die Beamten sprechen die dringende Bitte aus, die Park & Ride Parkplätze anzufahren und auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. Neben dem DFB-Pokalhalbfinale finden im Neckarpark noch ein Konzert von Helene Fischer in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle sowie ein Handballspiel in der Porsche Arena statt. Dazu läuft parallel das Stuttgarter Frühlingsfest auf dem Cannstatter Wasen. Der Besucherandrang an der Mercedesstraße ist enorm und erschwert die Anreise zu allen Veranstaltungen.

Eintracht Frankfurt: Kolo Muani für Partie beim VfB Stuttgart fraglich

Mit einem Doppelpack hat Kolo Muani die Eintracht gegen Union Berlin ins Pokalhalbfinale geschossen. Ob er gegen den VfB spielen kann, war aber ungewiss. Denn der Angreifer leidet an Adduktorenproblemen. Abwehrmann Evan Ndicka hatte derweil zuletzt muskuläre Beschwerden, soll aber in Stuttgart wieder eine Option sein.

VfB bangt um Guirassy und Anton

Trotz des 2:1-Siegs gegen Gladbach gab es für den VfB einen Wermutstropfen. Denn Top-Stürmer Serhou Guirassy musste ausgewechselt werden, nachdem er von Lars Stindl unabsichtlich den Ellenbogen ins Gesicht bekommen hatte. Coach Hoeneß sei aber „guten Mutes“, dass Guirassy gegen die Eintracht spielen kann. Am Montag (1. Mai) habe Guirassy zwar noch mit leichten Einschränkungen trainiert, zeigte aber schon am Dienstag Fortschritte. Verteidiger Waldemar Anton hatte derweil Magenverstimmungen, sollte jedoch ebenfalls einsatzbereit sein.

VfB als Favorit gegen Eintracht Frankfurt? Hoeneß: „Steile These“

Stuttgart - Geht der VfB Stuttgart als Favorit ins Pokalhalbfinale gegen Eintracht Frankfurt? Zumindest der Trend der vergangenen Wochen spricht für die Schwaben. Denn seit Sebastian Hoeneß an der Seitenlinie steht, hat der VfB nicht mehr verloren. Zwei Siege (Bochum, Mönchengladbach) und zwei Remis (Dortmund, Augsburg) gab es in der Bundesliga. Im DFB-Pokal setzte sich Stuttgart außerdem gegen den 1. FC Nürnberg (1:0) durch.

Bei der SGE aus Frankfurt sieht es dagegen düster aus. In der Liga warten die Hessen bereits seit elf Partien auf einen Sieg. Nur im Pokal feierte die Truppe von Oliver Glasner ein Erfolgserlebnis beim 2:0-Sieg über Union Berlin.

Von einer Favoritenrolle wollte VfB-Coach Hoeneß dennoch nichts wissen, der von einer „steilen These“ sprach. Anschließend verwies er darauf, dass die Frankfurter in der Liga als Neunter immer noch weit vor Stuttgart stehen. Die Schwaben rangieren derzeit auf dem 15. Platz.