Dias und Haraguchi bringen dem VfB Stuttgart die so dringend benötigte Energie zurück

Beim furiosen 3:0-Befreiungsschlag des VfB Stuttgart gegen den 1. FC Köln stand sportlich vor allem die neue Nummer 1 Fabian Bredlow im Fokus – doch es waren zwei Neuzugänge, die dem Spiel den Stempel aufdrückten.

Stuttgart - Wenn ein neuer Spieler zu einem Verein stößt und dieser ein paar Einsatzminuten absolviert hat, dauert es meistens nicht lange, bis sich Fans die ersten Urteile erlauben. Diese können von „absoluter Fehleinkauf“ bis hin zu „der wird uns die nächsten vier Jahre so viel Freude bereiten“ alles beinhalten und sind angesichts der Tatsache, dass einem Spieler eine gewisse Eingewöhnungszeit zugestanden werden muss, manchmal mindestens fragwürdig. Der VfB Stuttgart hat in der Winterpause auf dem Transfermarkt gleich doppelt zugeschlagen und Genki Haraguchi sowie Gil Dias verpflichtet – und spätestens nach dem furiosen Befreiungsschlag gegen Köln sind die beiden eines der Top-Themen unter den Anhängern.

Genki Haraguchi und Gil Dias bringen dem VfB Stuttgart wieder Energie ins Spiel

Denn neben der neuen Nummer 1 im Tor der Schwaben, Fabian Bredlow, der Sicherheit ausstrahlte und auch nach dem Spiel im Fokus vieler Fans und Journalisten stand, waren es vor allem die beiden Winter-Verpflichtungen, die auf dem Platz für ordentlich Furore sorgten. Das Match war keine neun Minuten alt, als der Portugiese Dias auf dem rechten Flügel entschlossen Tempo Richtung Tor aufnahm, mit Haraguchi einen Doppelpass spielte und im Anschluss die Kugel eiskalt zum 1:0 ins linke Eck schlenzte.

Großer Jubel nach dem 1:0-Führungstreffer gegen Köln: Torschütze Gil Dias (r.) freut sich mit Vorlagengeber Genki Haraguchi (m.) und Kapitän Wataru Endo.

Es war bereits der zweite Treffer des 26-Jährigen im VfB-Dress, nachdem er schon im DFB-Pokal-Achtelfinale beim 2:1 gegen den SC Paderborn den immens wichtigen Ausgleich wenige Minuten nach seiner Einwechslung erzielte. Einige Fans hatten aufgrund Dias‘ häufiger Vereinswechsel in der Vergangenheit Fragezeichen, wie sie die Verpflichtung einschätzen sollten. Ein fundiertes Urteil kann nach vier Einsätzen noch nicht getroffen werden, was aber definitiv auffällt: Er bringt eine ganze Menge der so dringend benötigten Energie ins VfB-Spiel zurück – genau wie Genki Haraguchi.

Während sich diese beim Portugiesen hauptsächlich in Tempodribblings und Sprintläufen freisetzt, ist der Japaner neben seinem Landsmann, Kapitän Wataru Endo, ein unermüdlicher Arbeiter im zentralen Mittelfeld. Gegen den 1. FC Köln schmiss er sich in jeden Zweikampf, überzeugte mit starken Grätschen und unterband mit gutem Stellungsspiel Pässe des Gegners auf die Stoßstürmer. Die Anstrengung war Haraguchi bei seiner Auswechslung in der 80. Minute sichtlich anzumerken – doch es sind genau diese Kämpfer-Qualitäten, die dem VfB in der Zentrale eine deutlich größere Stabilität geben.

VfB-Fans loben Sportdirektor Fabian Wohlgemuth für die Transfers von Dias und Haraguchi

Den Fans entging das nicht, wie einigen Reaktionen in den sozialen Medien zu entnehmen ist. „Dias und Haraguchi tun uns echt gut“, twitterte jemand. „Die Winter-Zugänge sind seit ihren Verpflichtungen ein echter Gewinn“, bewertete ein anderer. „Endo und Haraguchi auf der Doppel 8 ist einfach unfassbar geil anzuschauen mit dem Kampfgeist“, freute sich ein weiterer Anhänger.

Was manche Fans auch betonten: Es handelte sich um die ersten Transfers von Sportdirektor Fabian Wohlgemuth, der die Nachfolge von Sven Mislintat antrat. „Muss eine Lanze für Fabian Wohlgemuth brechen: Sowohl Gil Dias als auch Genki Haraguchi sind zu 100% eingeschlagen und top Ergänzungen zum Kader – das macht Spaß, die zwei spielen zu sehen“, schrieb jemand beispielsweise.

Wenngleich der Auftritt gegen Köln viele Anhänger – was nicht zu verdenken ist – euphorisiert hat, ist es aus rationaler Sicht noch zu früh, um Dias und Haraguchi schon jetzt als unverzichtbare Pfeiler zu klassifizieren. Bestätigen die beiden jedoch diese Leistungen, werden sie dem VfB Stuttgart im Kampf um den Klassenerhalt enorm weiterhelfen.

