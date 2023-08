Transfer fix: FC Bayern holt neuen Torhüter – Peretz unterschreibt langfristigen Vertrag

Von: Korbinian Kothny, Christoph Klaucke

Der FC Bayern verpflichtet Daniel Peretz von Maccabi Tel Aviv, das bestätigten die Münchner in einer offiziellen Mitteilung. Der Torhüter unterschreibt bis 2028.

Update vom 25. August. 19.05 Uhr: Der FC Bayern hat den Transfer von Daniel Peretz finalisiert. Der 23-jährige Israeli kommt von Maccabi Tel Aviv, laut Medienberichten soll die Ablöse bei fünf Millionen Euro plus möglicher Boni liegen. Der Torhüter unterschreibt einen Vertrag bis 30. Juni 2028 und erhält die Rückennummer 18.

Am Donnerstagabend hatte Maccabi bereits mitgeteilt, mit dem FC Bayern eine Einigung erzielt zu haben, am Freitag absolvierte Peretz dann den Medizincheck und unterzeichnete einen Vertrag bis 2028.

„Mit Daniel Peretz sind wir in unserem Torwart-Team perspektivisch sehr gut aufgestellt - für diese Saison und für die Zukunft“, sagte Bayern-Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen und lobte das „große Potenzial“ des jungen Keepers. Peretz sprach vom „Traum eines jeden Kindes, einmal für einen so großen Klub wie den FC Bayern spielen zu dürfen.“ Er sei „hungrig auf alles, was jetzt kommt.“

FC Bayern bezahlt Millionen-Ablöse für neuen Ersatztorwart

Update vom 25. August, 06.41 Uhr: Der FC Bayern München steht vor dem Abschluss seiner langwierigen Torwartsuche. Wie der israelische Topklub Maccabi Tel Aviv am Donnerstagabend auf seiner Vereinshomepage mitteilte, habe man mit dem Bundesligisten eine Einigung über einen Verkauf von Daniel Peretz erzielt. Diese gelte vorbehaltlich der medizinischen Untersuchung, die wohl am Freitag in München stattfinden soll. Laut Medienberichten soll die Ablöse bei fünf Millionen Euro plus möglicher Boni liegen.

„In den kommenden Tagen werden wir uns von Daniel Peretz, unserem geschätzten Torhüter und Freund, verabschieden“, sagte Maccabi-Klubboss Mitch Goldhar: „Daniels erstklassige berufliche Qualitäten werden nur noch von seinem persönlichen Charakter übertroffen.“ Der Verein sei „traurig, Daniel gehen zu sehen, aber wir sind auch in vielerlei Hinsicht stolz und wünschen ihm und seinem neuen Verein, dem FC Bayern München, viel Erfolg bei all ihren Unternehmungen in den kommenden Jahren.“

Peretz mit vorerst letztem Spiel für Maccabi Tel Aviv

Peretz war am Donnerstag in den Play-offs der Conference League noch beim 4:1 (1:1) seines Klubs gegen Celje aufgelaufen. Der 23-Jährige dürfte zunächst in München als Nummer zwei hinter Sven Ulreich eingeplant sein, der aktuell den weiter verletzten Manuel Neuer vertritt. Nachdem sich die Suche nach einem starken Keeper überaus schwierig gestaltet hatte, hatten die Bayern in der Torwartfrage offenbar eine Kehrtwende vollzogen und nach einem Ersatz für Ulreich gesucht.

Zuvor waren größere Namen gehandelt worden wie Kepa Arrizabalaga, David de Gea, Bono oder Stefan Ortega. Yann Sommer (zu Inter Mailand) und Alexander Nübel (zum VfB Stuttgart) hatten die Münchner ziehen lassen.

Einigung in der Nacht: FC Bayern holt neuen Torhüter

Erstmeldung vom 23. August, 09.01 Uhr: München – Der FC Bayern ist bei der Suche nach einem Torhüter fündig geworden. Wie bereits in der letzten Woche durchgesickert war, hat sich der deutsche Rekordmeister auf Daniel Peretz als neue Nummer zwei festgelegt. Nachdem sich die Münchner mit dem Keeper relativ schnell einig gewesen war, gibt es jetzt auch eine Einigung zwischen den Klubs.

Daniel Peretz Geboren: 10. Juli 2000 (Alter 23 Jahre), Tel Aviv-Jaffa, Israel Position: Torhüter Marktwert: 4 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de)

Peretz bestreitet am Donnerstag sein letztes Spiel für Maccabi Tel Aviv

Nach tz-Informationen einigten sich der FC Bayern und Maccabi Tel Aviv bereits am späten Dienstag über einen Transfer. Die Münchner hatten ihr Angebot auf über fünf Millionen nachgebessert. Anscheinend genug für die Israelis.

Auch die Transfer-Experten Fabrizio Romano und Florian Plettenberg berichten von der Einigung. Demnach soll der 23-Jährige am Donnerstag sein letztes Spiel für Maccabi absolvieren und anschließend an die Säbener Straße wechseln. Die Israelis treffen im Rahmen der Conference-Legue-Qualifikation auf den slowenischen Klub NK Celje.

Eingriff mit Erfolg: Prognose für Wiedereinstieg bei Neuer verkürzt

Damit steht das Torhüter-Trio des FC Bayern für die kommende Saison fest. Demnach wird der deutsche Rekordmeister mit Manuel Neuer, Sven Ulreich und eben Daniel Peretz in die Saison 2023/24 gehen. Zunächst hatten die Münchner aufgrund der ungewissen Situation um Kapitän Neuer nach einer neuen Nummer eins gesucht, diese Gedanken aber nach einer erneuten Operation beim Weltmeister von 2014 verworfen.

Laut Tuchel habe der Eingriff beim Nationalkeeper eine sehr positive Wirkung gezeigt. Demnach habe sich „die Prognose für den Wiedereinstieg deutlich verkürzt“. Das bestätigte der FCB-Coach bei der Pressekonferenz vor dem Auftaktspiel gegen Werder Bremen bestätigt.

Daniel Peretz soll Sven Ulreich herausfordern

Daraufhin beschlossen die Verantwortlichen an der Säbener Straße auf Neuer zu warten und mit Ersatzkeeper Sven Ulreich in die Saison zu gehen. Gesucht wurde daraufin ‚lediglich‘ ein Herausforderer für den 35-Jährigen. Diesen hat der FC Bayern jetzt mit Daniel Peretz gefunden. (kk)