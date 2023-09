Walker wäre zum FC Bayern gewechselt – Bosse wollten seinen Wunsch wohl nicht erfüllen

Von: Marcel Schwenk

Im Sommer-Transferfenster stand lange ein Wechsel von Kyle Walker zum FC Bayern im Raum. Woran dieser scheiterte, hat der ManCity-Star nun erläutert.

Manchester – Schon früh kam im Sommer 2023 das Gerücht auf, dass der FC Bayern an Kyle Walker interessiert sei. Der Abwehrspieler von Manchester City war als Nachfolger von Benjamin Pavard für die Rechtsverteidiger-Position eingeplant, den Franzosen zog es Ende August bekanntlich zu Inter Mailand.

Kyle Walker Geboren: 28. Mai 1990 (Alter 33 Jahre) in Sheffield Vereine im Profibereich: Sheffield United, Northampton Town (Leihe), Tottenham Hotspur, Queens Park Rangers (Leihe), Aston Villa (Leihe), Manchester City Vertrag bei Manchester City bis: Juni 2024 Marktwert (laut transfermarkt.de): 13 Millionen Euro

FC Bayern: Verpflichtung von ManCity-Verteidiger Kyle Walker im Sommer gescheitert

Seinen Wechselwunsch soll Walker Trainer Pep Guardiola bereits im Juli mitgeteilt haben, knapp zwei Wochen später folgte die Kehrtwende. Statt an der Isar wird der englische Nationalspieler, der noch einen Kontrakt bis 2024 besitzt, die kommende Saison in Manchester bestreiten – und bleibt offenbar auch darüber hinaus bei den „Citizens“.

Zwar ist eine Vertragsverlängerung noch nicht in trockenen Tüchern, wie Walker gegenüber „BBC“ sagte, ist das aber nur eine Frage der Zeit: „Die Verlängerung kommt. Es ist meine siebte Saison hier und ich fühle mich wie einer der alten Hasen. Ich liebe diesen Ort. Ich habe hier Dinge erlebt, von denen ich nur geträumt habe, vor allem in der letzten Saison. Warum sollte man einen Verein wie diesen also verlassen wollen?“

Ehemaliger Bayern-Wunschspieler Kyle Walker vor Verlängerung bei Manchester City

Gegenüber einem Engagement beim deutschen Rekordmeister sei er grundsätzlich aber nicht abgeneigt gewesen. „Entscheidungen können getroffen werden, Dinge können sich ändern. Er war knapp, aber Dinge können im Fußball passieren. Es hat nicht sein sollen. Hätte ich die Erfahrung genossen? Natürlich hätte ich das, aber dies ist ein großer Klub und man darf nicht unterschätzen, was dieser Verein in den letzten sechs oder sieben Jahren geleistet hat“, erklärt der 33-Jährige.

Medienberichten zufolge soll Walker eine Vertragsverlängerung über zwei Jahre erhalten und sich bis 2026 an den amtierenden Champions-League-Sieger binden. Die Münchner boten ihm wohl einen Kontrakt mit einer Laufzeit von zwei Jahren an, dieser wäre 2025 ausgelaufen. Die Dauer der Zusammenarbeit sei maßgeblich für seine Entscheidung gewesen.

FC Bayern: Manchester City bietet Kyle Walker wohl Verbleib bis 2026 an

„Es ging darum, wer mir die meisten Jahre gegeben hat. Es war nicht so, dass ich zu einem schlechteren Verein gegangen wäre, denn Bayern München ist ein großer Verein und wenn man sieht, was Harry Kane dort macht und machen wird, wäre es kein Rückschritt gewesen“, so Walker, der gemeinsam mit dem Bayern-Neuzugang für die englische Auswahl aktiv ist.

Zudem sei es „im Hinterkopf“ gewesen, dass er „immer für Manchester City“ spielen wolle. „Aber ich musste tun, was für mich und meine Zukunft richtig ist. Es ging nur darum, welcher Verein mir mehr Jahre in meinem Vertrag gibt, um weiter Fußball auf höchstem Niveau zu spielen“, stellt er klar.

Während Walker aller Voraussicht nach nicht seine Zelte in München aufschlagen wird, könnte ein anderer Premier-League-Star im Winter zum FC Bayern wechseln. (masc)