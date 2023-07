Kein Durchbruch für FC Bayern im Kane-Poker – Tottenham lässt Transfer-Gipfel platzen

Von: Alexander Kaindl

Der FC Bayern buhlt weiter um Harry Kane. Klappt es mit dem Wechsel von London nach München? Ein Treffen an Kanes Geburtstag ließ Tottenham-Boss Levy platzen.

Update vom Freitag, 28. Juli, 18.40 Uhr: Vorstandschef Jan-Christian Dreesen und Technischer Direktor Marco Neppe wollten am Freitag, so der ursprüngliche Plan, in den Privatjet nach London steigen, um dort mit Tottenham-Chairman Daniel Levy über den Transfer von Stürmer Harry Kane zu verhandeln. Doch Levy ließ das Treffen kurzerhand platzen und es auf nächste Woche vertagen. Somit befindet sich der FC Bayern also weiter in der Warteschleife für den Königstransfer des Sommers.

Erstmeldung: London – Happy birthday, Mister Harry Kane! Der englische Topstürmer wird am Freitag, 28. Juli, 30 Jahre alt. Nur allzu gerne hätte der FC Bayern München den Kapitän der englischen Nationalmannschaft an diesem besonderen Tag schon in seinen eigenen Reihen gewusst. Der Transfer von der Themse an die Isar ist nach wie vor in der Schwebe – möglicherweise kommt es aber ausgerechnet an Kanes rundem Geburtstag zum Durchbruch in den Verhandlungen.

Harry Kane Geburtsdatum: 28. Juli 1993 (Alter 30 Jahre), Walthamstow, Vereinigtes Königreich Verein: Tottenham Hotspur (Vertrag bis 2024) Position: Mittelstürmer Marktwert: 90 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de)

Ausgerechnet an Kanes großem Tag? FC Bayern vor Durchbruch im Transfer-Poker

Denn: Bayern-Boss Jan-Christian Dreesen soll sich am Freitag mit Tottenham-Chef Daniel Levy zu einer weiteren Verhandlungsrunde in London treffen. So war zumindest lange der Stand – Freitagmittag hieß es dann aber auf der Insel, dass Levy das Meeting auf die kommende Woche verschoben haben soll.

Transfer-Ziel Nummer eins des FC Bayern: Harry Kane von Tottenham Hotspur.

So oder so: Es dürfte bald besiegelt werden, was eigentlich schon längst alle Parteien wissen: Kane wird nach München wechseln. Warum das so gut wie sicher ist? Die Fakten sprechen eine klare Sprache.

Fünf Gründe für den Kane-Wechsel zum FC Bayern München

Die Zusage: Kane, der von seinem Bruder und seinem Vater beraten wird, hat dem FC Bayern bereits zugesagt. Falls er bei Tottenham nicht verlängert (Vertrag bis 2024), möchte er nur zum deutschen Rekordmeister wechseln. Zwar wird auch Paris Saint-Germain immer wieder als Interessent genannt, die Spur ist jedoch kalt.

Die Zwickmühle: Tottenham kann nur noch in diesem Sommer einen hohen Transfererlös für Kane erzielen. Ab 1. Juli 2024 wäre der Mittelstürmer ablösefrei, falls er seinen Spurs-Vertrag nicht doch noch vorzeitig verlängert. Danach sieht es aktuell nicht aus.

Harry Kanes Ehefrau war schon in München

Die Boss-Ansage: Tottenham-Besitzer Joe Lewis, der aktuell Probleme mit dem FBI hat, machte zuletzt klar: Kane muss in diesem Sommer verkauft werden, wenn er nicht verlängert. Eine unmissverständlichere Ansage gibt es nicht.

Die Reise von Mrs. Kane: Harrys Ehefrau Katie war zuletzt schon in München, um sich Stadt, Immobilien und Schulen anzusehen. Das Paar hat drei Kinder, ein viertes ist unterwegs.

Harry Kane hat in seiner Karriere noch keinen Titel gewonnen: Meister-Garantie bei Bayern?

Die Titel: Es ist nicht zu glauben, aber: Harry Kane hat in seiner Profikarriere noch keinen einzigen Titel gewonnen. Zwar hat er individuelle Auszeichnungen wie Torjägerkanonen und „Spieler der Saison“-Preise abgeräumt. Champions League, Europa League, Premier League, FA Cup, Ligapokal – all das blieb ihm bislang verwehrt. Klar, dass eine Trophäe mit der Mannschaft ein großes Ziel ist. Und da dürfte er mit den Bayern zumindest in der Bundesliga eine sehr große Chance haben.

Alles in allem: Die Chancen, dass Kane in den ersten Wochen seines neuen Lebensjahres in München aufschlägt, sind groß. Der Blockbuster-Deal rückt näher. (akl)