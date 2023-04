Manchester United „eine ganz andere Nummer“ als der FC Bayern: Sabitzer lässt mit Vergleich aufhorchen

Von: Sascha Mehr

Marcel Sabitzer ist derzeit vom FC Bayern München an Manchester United ausgeliehen und ist begeistert von seinem neuen Klub.

Manchester/München - Marcel Sabitzer war bei RB Leipzig die rechte Hand des damaligen Trainers Julian Nagelsmann. Nach dem Wechsel des Trainers zum FC Bayern München, wollte er seinen Kapitän an die Säbener Straße holen und bekam seinen Wunsch erfüllt. Im Sommer 2021 verpflichtete der deutsche Rekordmeister den österreichischen Nationalspieler und versprach sich einiges von ihm.

FC Bayern München: Sabitzer fühlt sich wohl bei Manchester United

Zunächst bekam Sabitzer beim FC Bayern aber kein Bein auf die Erde und saß hauptsächlich auf der Bank. Erst zu Beginn der Saison 2022/23 schaffte er es, sich in den Vordergrund zu spielen und stand regelmäßig in der Startelf. Seinen erkämpften Stammplatz verlor er im Laufe der Hinrunde aber an Leon Goretzka. Im Winter folgte dann eine Leihe zum englischen Top-Klub Manchester United, wo sich der Mittelfeldspieler von Anfang an sehr wohl fühlt.

Nach seinem Wechsel in die Premier League musste er sich aber erst einmal umstellen. „Der Fußball in Deutschland ist anders: kontrolliert, mit viel Taktik, Ballbesitz. Hier gibt es sehr viele Umschaltsituationen. Du musst handlungsschnell, clever und wach sein“, sagte Marcel Sabitzer in einem Interview mit der Sport Bild.

„Diese Situationen hatte ich in Leipzig sehr oft. Wenn es ins Gegenpressing geht, schnelles Hinter-die-Abwehrkette-kommen, Lösungen auf engem Raum. Ich musste wieder mehr diesen Leipzig-Stil spielen. Die Zeit bei RB hat mich insofern gut auf England vorbereitet“, so der Mittelfeldspieler weiter.

FC Bayern München: Sabitzer schwärmt von der Premier League

Sabitzer schwärmt von Manchester United und wie sich der Verein um seine Spieler kümmert. „Von Tag eins war für mich bei United alles organisiert. In Sachen Betreuung ist United noch einmal eine ganz andere Nummer als Bayern, hier ist alles nochmal größer“, sagte Sabitzer.

Im Sommer endet der Leihvertrag zwischen dem FC Bayern München und Manchester United. Wie es in Zukunft weitergeht, weiß Sabitzer selbst noch nicht. „Natürlich sind meine Gedanken über United sehr positiv. Aber ich habe es ja nicht alleine zu entscheiden. Ich bin ab 1. Juli wieder Bayern-Spieler, so steht es im Vertrag. Es wird sich auch mit Thomas Tuchel ein Gespräch geben. Ich bin in keine Richtung festgefahren“, gibt sich Sabitzer offen über seinen zukünftigen Verein im Gespräch mit der Sport Bild. (smr)