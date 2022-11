USA gegen Wales jetzt live: US-Boys schlagen zu – passiver Auftritt von Bale und Co.

Von: Antonio José Riether, Florian Schimak

Christian Pulisic (Mitte) ist auch gegen Wales der Antreiber des US-Offensivspiels. © ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP

Im zweiten Spiel in der Gruppe B bei der WM 2022 trifft die USA auf Wales. Wer kann den Engländern folgen? Die Partie im Live-Ticker.

WM 2022: USA – Wales 1:0 (1:0)

Ex-Real-Star Gareth Bale beginnt bei den Walisern im Sturmzentrum.

Bei den USA stehen mehrere Ex-Bundesliga-Profis in der Startelf.

46. Minute: Die Waliser haben einmal zur Pause gewechselt, für Daniel James kommt Kieffer Moore in die Partie.

USA - Wales 1:0 (1:0)

USA: Turner - Dest, Zimmermann, Rean, Robinson - T. Adams - McKennie, Musah - Sargent, Weah, Pulisic Wales: Hennessey - C. Roberts, Meooham, Rodon, B. Davies, N. Williams - Ramsey, Ampadu - Wilson, Bale, James (46. Moore) Tore: Weah (36.)

ABPFIFF 1. HALBZEIT: Die USA führen mit 1:0 zur Halbzeit - und das vollkommen verdient. Die US-Boys zeigten von Beginn an eine ansprechende Leistung und dominierten die Waliser zu fast jeder Zeit. Von Wales war offensiv noch nicht viel zu sehen, der ehemalige Real-Madrid-Star Gareth Bale kam ebenfalls kaum zur Geltung.

45. +2 Minute: Mepham sieht die nächste Gelbe Karte, nachdem er Pulisic unsanft stoppt.

43. Minute: Wales probiert es nun mit einer Ecke und Ben Davies schließt per Kopf ab, doch der Tottenham-Profi kommt nicht richtig hinter den Ball. Es geht mit einem Abstoß weiter.

40. Minute: Gareth Bale trifft Yunus Musah hart und sieht daraufhin die erste Gelbe Karte auf Seiten der Waliser.

37. Minute: TOOOR! Timothy Weah bricht den Bann, nun haben die USA den Abwehrriegel geknackt. Pulisic bedient den perfekt einlaufenden Weah. Der Sohn von Liberias Staatspräsidenten und Fußballikone George Weah bleibt vor Hennessey eiskalt und schiebt zum 1:0 ein.

34. Minute: Die Fünferkette der Waliser steht auch rund zehn Minuten vor dem Ende der ersten Halbzeit stabil, auch durch Standards kommt die USA nicht zum Abschluss. Es wird wohl ein Geduldspiel für das Team der Vereinigten Staaten.

31. Minute: Auch nach einer halben Stunde ist die USA die spielbestimmende Mannschaft, noch kommen die Soccer-Boys jedoch nicht zu eindeutigen Abschlüssen, die Doppelchance in der zehnten Minute war der bisherige Höhepunkt der Offensivbemühungen.

28. Minute: Und wieder probiert es die USA über die linke Seite, doch wieder ist kein Durchkommen.

24. Minuten: Der agile Robinson dribbelt sich von links in den Strafraum, doch der Chelsea-Profi kommt zum Ärger seines Teamkollegen Sargent nicht zum Flanken.

21. Minute: Nach vorne geht noch nicht viel bei den Walisern, die nach zwanzig Minuten eine bessere Zweikampfquote aufweisen. Noch sind sie etwas zu sehr damit beschäftigt, die Vorstöße der US-Amerikaner zu verteidigen.

18. Minute: Weiterhin gibt das US-Team den Ton an, die Waliser reagieren derzeit nur auf die Spielfreude des Gold-Cup-Siegers von 2021.

USA gegen Wales: Zwei Chancen und zwei Verwarnungen für die US-Boys

15. Minute: Die Waliser zeigen sich nun erstmals vor dem Kasten der USA, Ampadus zu hoch angesetzter Versuch ist jedoch viel zu harmlos.

13. Minute: Die USA machen jedoch nicht nur mit Chancen, sondern auch mit gröberen Fouls auf sich aufmerksam. Sowohl McKennie als auch Dest sehen nach Vergehen gegen Williams jeweils Gelb.

10. Minute: Doch da ist die erste Chance des Spiels! Erst köpft Wales-Abwehrchef köpft seinem eigenen Keeper Hennessey den Ball auf den Kasten, der Nottingham-Torhüter reagiert blitzschnell. Im zweiten Versuch probiert es Josh Sargent, der jedoch nur das Außennetz trifft. Guter Anfang der USA.

8. Minute: Die Waliser müssen sich noch etwas abtasten, die USA hat in der Anfangsphase nämlich mehr vom Spiel. Die Reihen der rot gekleideten Briten stehen eng und lassen noch keine Lücken.

6. Minute: Die US-Amerikaner bekommen auch den ersten Eckball der Partie zugesprochen, dieser bringt allerdings nichts ein. Doch bleibt die Berhalter-Elf weiter im Ballbesitz.

4. Minute: Die US-Boys holen den ersten Freistoß aus guter Position raus, nachdem Rodon den US-Angreifer Pulisic auflaufen lässt. Der Ex-Dortmunder tritt den Standard selbst, rutscht dann jedoch weg.

1. Minute: Und los geht‘s, die USA stoßen an.

ANPFIFF

Update, 19.57 Uhr: Nach den Nationalhymnen der beiden Mannschaften kann es losgehen.

Update, 19.48 Uhr: Die USA tritt in Katar mit der jüngsten Mannschaft des Turniers an, das Team des ehemaligen 1860- und Cottbus-Profis Gregg Berhalter hofft trotz einer holprigen Vorbereitung auf den ersten Dreier. Gegen die Briten, die mit dem 33-jährigen Gareth Bale oder dem 31-jährigen Aaron Ramsey in der Startelf in die Partie gehen, treffen also zwei Gegensätze aufeinander.

Update, 19.34 Uhr: Etwas weniger als eine halbe Stunde noch bis zur zweiten Partie der Gruppe B bei der WM 2022. Im ersten Spiel besiegte England den Iran mit 6:2, nun stehen sich die USA und Wales im Ahmed bin Ali Stadium in Al-Rayyan gegenüber. Die Waliser starten in ihre erste Weltmeisterschafts-Endrunde seit ihrer ersten Teilnahme 1958, für die USA ist es die elfte WM-Endrunde.

Update vom 21. November, 19.16 Uhr: Die Aufstellungen der beiden Teams sind nun da. Bei den US-Amerikanern fallen besonders Sergino Dest von der AC Mailand auf, auch der ehemalige Schalker Weston McKennie von Juventus Turin und Timothy Weah von Lille, Sohn von Liberias Fußball-Legende und Präsident George Weah, sind große Namen im Team.

Der wohl größte Star der US-Boys ist wohl der ehemalige BVB-Profi Christian Pulisic vom FC Chelsea. Außerdem spielt der ehemalige Bremer Josh Sargent sowie der Ex-Leipziger Tyler Adams in der Startelf. Auf Seiten der Waliser stehen die beiden erfahrenen Leistungsträger Gareth Bale und Aaron Ramsey im Fokus.

Erstmeldung vom 21. November:

München – Wenn die USA gegen Wales spielt, dann ist dies das zweite Spiel in der Gruppe B bei der WM 2022. Am Mittag hatte England den Iran klar besiegt. In diesem Spiel gab es ein politisches Statement, weil die Spieler aus dem Iran auf das Mitsingen der Hymne verzichteten.

USA gegen Wales im Live-Ticker: Biden-Forderung vor Anpfiff - „Schockt sie alle“ © IMAGO / ZUMA Wire / Agencia MexSport

Auch bei den US-Boys schwingt vor dem Auftakt ordentlich Politisches mit. Allerdings eher aus Motivationsgründen. Es ist direkt ein wichtiges Spiel für beide Nationen in einer spannenden Gruppe (Spielplan zur WM 2022).

WM 2022: USA gegen Wales im Live-Ticker - „Schockt sie alle“

Gregg Berhalter, Coach des Teams, schaute auf sein Smartphone und kündigte „Showtime“ an. „Seid ihr bereit?“, fragte der Trainer in die Runde. „Da steht POTUS“, sagte er mit Blick auf den ankommenden Anruf. Und POTUS steht für: President of the United States.

Also war US-Präsident Joe Biden in der Leitung. „Coach, bring mich, ich bin bereit zu spielen“, eröffnete der 80 Jahre alte Biden bestens gelaunt das Gespräch. Damit es alle hören konnten, hatte Berhalter auf laut gestellt. Was auch dazu führte, dass Bidens Einsatzwunsch erstmal für große Erheiterung unter Spielern und Trainern sorgte.

WM 2022: USA gegen Wales im Live-Ticker – Biden mit Motavtionsrede

„Ich weiß, Jungs, ihr seid die Underdogs“, fuhr Biden dann fort, „aber ihr habt einige der besten Spieler der Welt in Eurer Mannschaft und ihr repräsentiert dieses Land. Ich weiß, ihr werdet alles geben. Also geht raus und schockt sie alle.“

Das ganze Land werde sie anfeuern. (smk/dpa)