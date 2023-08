VfB-Sportdirektor Wohlgemuth baut auf Guirassy: „Wollen ihn weiter in unserer Mannschaft“

Von: Niklas Noack

Teilen

Serhou Guirassy hat bei zahlungskräftigen Klubs Begehrlichkeiten geweckt. Sportdirektor Fabian Wohlgemuth baut beim VfB Stuttgart aber weiterhin auf den Stürmer.

Stuttgart - Bleibt oder geht Stuttgarts Top-Torjäger? Mit der Verpflichtung von Deniz Undav ist die Wahrscheinlichkeit gestiegen, dass Serhou Guirassy den VfB verlässt, wie BW24 berichtete. Dieser Einschätzung widersprach Sportdirektor Fabian Wohlgemuth jetzt ein Stück weit. Gegenüber unserer Redaktion sagte er: „Serhou ist Spieler dieser Mannschaft. Und genauso arbeiten wir mit ihm. Vieles in unserem Offensivspiel ist auf ihn zugeschnitten. Wir sind überzeugt von seinen Fähigkeiten und wollen ihn weiter in unserer Mannschaft spielen sehen.“

Ein konkretes Angebot für Guirassy soll es bislang nicht geben. Klar ist aber, dass sich dieser Stand schnell ändern könnte. Für diesen Fall hat der VfB Stuttgart mit der Undav-Verpflichtung immerhin schon vorgesorgt. Der aus Brighton ausgeliehene Angreifer ist wie sein Sturmkollege spiel- und abschlussstark.

VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth sieht zwischen Guirassy und Undav Unterschiede im Spiel

Dennoch könnte sich Wohlgemuth auch beide zusammen in der Sturmspitze vorstellen. Zu BW24 sagte er nämlich, dass er sehr wohl Unterschiede zwischen den beiden Torjägern sieht: „Undav ist grundlegend nicht der Guirassy-Ersatz, sondern ein Profil, das uns variabler macht und sich ideal mit den Spielern aus unserem Kader komplementiert. Er kann die 9 bekleiden, kam dabei aber sowohl in Belgien als auch bei Brighton in einer Doppelspitzen-Rolle oder als hängende Spitze zum Einsatz.“

VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth (r.) baut trotz Wechselgerüchten auf Serhou Guirassy (l.). (Fotomontage) © Sportfoto Rudel/Pressefoto Baumann/Imago

Nottingham Forest soll Interesse an VfB-Stürmer Serhou Guirassy haben

Naiv ist der VfB-Sportdirektor in der Causa Guirassy aber nicht. So ist Wohlgemuth bewusst, dass der Angreifer mit seinen zuletzt elf Saisontoren bei manch zahlungsfähigem Klub das Interesse geweckt hat. Doch der VfB ist in einer guten Position: Sollte Guirassy gehen, klingeln bei den Schwaben die Kassen. Bleibt er, hat Stuttgart mit Undav und Guirassy gleich zwei treffsichere Mittelstürmer im Kader.

So ganz das Heft des Handelns soll der VfB allerdings nicht in der Hand haben. Aufgrund einer Ausstiegsklausel könnte Guirassy die Stuttgarter bis zum 20. August für eine Ablösesumme zwischen 15 und 20 Millionen Euro verlassen, berichtet der kicker. Interessiert ist bislang offenbar vor allem Nottingham Forest, doch der Premier-League-Klub hat eben bislang kein konkretes Angebot abgegeben.