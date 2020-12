Union Berlin gegen Borussia Dortmund live im Free-TV und Stream: Übertragung und Aufstellung

Union Berlin empfängt Borussia Dortmund am 13. Bundesliga-Spieltag. Das Duell am Freitagabend wird live im Free-TV gezeigt. Infos zu Übertragung und Aufstellung.

Hamm - Wer hätte vor der Saison 2020/21 gedacht, Union Berlin würde oben in der Tabelle mitspielen? Ein Sieg am Freitagabend gegen den BVB, und die „Eisernen“ würden auf einen Punkt heranrücken an Schwarz-Gelb. Borussia Dortmund* hingegen hofft erneut auf den Effekt des Trainerwechsels - und zwei Rückkehrer, wie WA.de* berichtet.

Kapitän Marco Reus* scheint unter Neu-Trainer Edin Terzic gesetzt beim BVB. Der 38-Jährige lobte Reus nach dem Sieg gegen Werder Bremen in höchsten Tönen. Zudem darf Terzic auf Thomas Delaney und Thomas Meunier hoffen, die somit Alternativen für die Aufstellung des BVB* wären. Das Duell Union Berlin gegen Borussia Dortmund wird live im Free-TV und Stream übertragen*. *WA.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.