VfB-Trainer Hoeneß bestätigt Endo-Freigabe und hat erst gar nicht versucht, ihn umzustimmen

Von: Niklas Noack

Wataru Endo steht unmittelbar vor einem Wechsel vom VfB Stuttgart zum FC Liverpool, wie Trainer Sebastian Hoeneß bestätigte.

Stuttgart - Wie schnelllebig das Fußballgeschäft ist, wird einem gerade wieder deutlich vor Augen geführt. „Er ist unser Gesicht, ein absoluter Krieger“, sagte Trainer Sebastian Hoeneß kürzlich noch über seinen Führungsspieler Wataru Endo. Nur eine Woche später ist klar: Der bisherige Kapitän des VfB Stuttgart wird von Bord gehen und sich dem FC Liverpool anschließen.

Bis zu 25 Millionen Euro soll der Wechsel den Schwaben in die Kassen spülen. Eine immense Summe für einen 30-Jährigen, dessen Vertrag im Sommer 2024 ausgelaufen wäre und den Stuttgart nicht verlängert bekam. Nicht außer Acht zu lassen ist jedoch der sportliche Verlust für den VfB, der mit einem Abgang von Endo einhergeht.

Der VfB Stuttgart braucht einen Ersatz für Wataru Endo

Den sieht auch Coach Hoeneß, der vor dem Bundesligastart gegen den VfL Bochum bei der Pressekonferenz bestätigte, dass Endo vom VfB für einen Wechsel die Freigabe bekam. Der Trainer rückte auf BW24-Nachfrage zunächst aber die Sicht des Mittelfeldspielers in den Fokus, dessen Traum es war, in die Premier League zu wechseln. Deshalb habe es Hoeneß erst gar nicht versucht, Endo zu überreden. Hinzu kommt die wirtschaftliche Komponente für den VfB, der die Endo-Millionen nicht ausschlagen kann.

Sportlich und menschlich bedaure Hoeneß den Wechsel seines Kapitäns zwar, dennoch machte er klar: „Ich werde nicht anfangen, zu lamentieren.“ Wenn der VfB am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf den VfL Bochum trifft, wird der Endo-Abgang noch intern aufgefangen werden. Langfristig kündigte Hoeneß aber an, auf dem Transfermarkt nochmal aktiv zu werden, um einen Ersatz zu finden. Was die Kapitänsbinde betrifft, hat der Coach bereits einen Plan. Die wird zumindest vorerst Waldemar Anton tragen.

VfB-Kapitän und Hoeneß-Liebling Wataru Endo (r.) geht von Bord. © Ralf Poller/Avanti/IMAGO

Mit Wataru Endo verliert der VfB Stuttgart eine Identifikationsfigur

Endo kam 2019 zunächst auf Leihbasis aus Belgien vom VV St. Truiden zu den Schwaben, bevor der VfB die Kaufoption in Höhe von 1,7 Millionen Euro zog. Nachdem Endo unter dem damaligen Trainer Tim Walter keine Rolle gespielt hatte, blühte der Japaner unter der Regie von Coach Pellegrino Matarazzo auf, der ihn schlussendlich zum Kapitän ernannte. Auf dem Platz galt Endo längst als das Metronom, das den Rhythmus des VfB-Spiels bestimmte.

Es ist schwer messbar, wie wichtig Endo fürs Gefüge der Mannschaft war. Doch neben seiner Verlässlichkeit wird vor allem sein unbändiger Wille fehlen. Diesbezüglich wird vor allem den Fans die Szene in Erinnerung bleiben, als der Japaner im Mai 2022 den VfB gegen den 1. FC Köln (2:1) auf dem allerletzten Drücker zum Klassenerhalt köpfte. „Und Endo – wird Schwabe“, sagte damals Sky-Kommentator Wolf-Christoph Fuss. Nun wird aus dem Schwaben Endo ein Red.