In den Farben getrennt, in der Sache vereint: Ultras unterstützen Hilfebedürftige in Dortmund und Gelsenkirchen

Die Regale in den Lebensmittelläden leeren sich, viele Menschen trauen sich erst gar nicht vor die Haustür. Die Ultras wollen dem entgegenwirken.

Gelsenkirchen/Dortmund - In den Farben getrennt, in der Sache vereint, heißt es doch so oft aus den Fanlagern von Schalke 04 und Borussia Dortmund. Nach der Absage des Revierderbys am vergangenen Wochenende machen die Ultras von S04 und BVB gemeinsame Sache gegen das Coronavirus.

Hilfebedürftige Menschen in Gelsenkirchen und Dortmund sollen unterstützt werden, wie wa.de berichtet. Dazu haben sich die Gruppierungen einiges einfallen lassen und werden zudem finanziell unterstützt. Allerdings ist in Zeiten der Hamsterkäufe zu beachten: Das Angebot gilt nur für direkt Betroffene in den Stadtgebieten.

