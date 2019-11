Zweideutige Frotzelei auf der Bühne - Rummenigge zu Hoeneß: „Verarschen kann ich mich selber!“

Eine Szene auf der Jahreshauptversammlung amüsierte die FCB-Mitglieder - doch sie gab auch einen Einblick in das Verhältnis der beiden bisher mächtigsten Männer des FC Bayern.

Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge auf der Jahreshauptversammlung frotzelten am Mikrofon.

Hoeneß posaunte gleich mehrere zweideutige Sätze in den Saal.

Die FCB-Mitglieder hatten ihren Spaß - doch was steckt wirklich hinter den Sätzen?

Die beiden großen Macher des FC Bayern München gaben am Freitagabend bei der Jahreshauptversammlung einen Einblick in ihre Beziehung zueinander. Es waren die Zwischentöne, auf die man hier besonders achten sollte. Hoeneß und Rummenigge, die sich in der jüngsten Vergangenheit bei wichtigen Entscheidungen, wie etwa der Trainerfrage um Kovac, nicht immer einig waren, frotzelten miteinander vor den Mitgliedern.

Hoeneß zu Rummenigge: „Wusste gar nicht, dass du so emotional sein kannst“

Zuvor hatte Karl-Heinz Rummenigge seinen Bericht als Vorstandsvorsitzender abgegeben - und dabei auch das Lebenswerk von Uli Hoeneß gewürdigt. Die warmen Worte kommentierte Hoeneß anschließend: „Vielen, vielen Dank für deinen Bericht zunächst mal. Und dann muss ich dir sagen: Ich wusste gar nicht, dass du so emotional sein kannst!“

Großes Gelächter und Applaus im Saal, auch Rummenigge lächelt. Uli Hoeneß legt nach: „Aber ich finde das wunderbar! Es ist schön. Das Leben ist damit einfacher... Dankeschön!“ Ein Seitenhieb zum Abschied? Oder eine Empfehlung für Rummenigge, manche Dinge nicht allzu verbissen und ernst anzugehen?

Rummenigge reicht es dann auch mal: „Verarschen kann ich mich selber!“

Als Hoeneß zum nächsten Tagesordnungspunkt überleiten will und dabei erneut ironisch die „sehr emotionale Rede“ von Rummenigge betont, schaltet dieser auch sein Mikrofon an: „Verarschen kann ich mich selber!“ Wieder lacht der ganze Saal, Hoeneß klopft Rummenigge kumpelhaft auf die Schulter. Die Stimmung wirkt gelöst.

Hoeneß mit einem weiteren zweideutigen Satz bei FC-Bayern-Jahreshauptversammlung

Wäre da nicht wieder ein zweideutiger Satz, den der bisherige FCB-Präsident noch nachschiebt: „Der Unterhaltungswert war auch schon schlechter hier.“ Eine Anspielung auf frostigere Zeiten zwischen den beiden?

Hier können Sie die Szene in einem Videoausschnitt sehen. Gepostet von Sport1-Reporter Stefan Kumberger:

Zumindest zur Verabschiedung von Uli Hoeneß scheint es jedoch so, dass die beiden wieder einträchtiger miteinander umgehen können. Wenn auch nicht ganz ohne Seitenhiebe...

Weitaus ruppiger ging es dagegen beim Thema Hasan Salihamidzic zu, nachdem ein FCB-Mitglied mit dem Sportvorstand abrechnen wollte. Und auch Oliver Kahn bekam von Hoeneß noch eine Bemerkung mit auf dem Weg.

mag

Rubriklistenbild: © picture alliance/dpa / Sven Hoppe