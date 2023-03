Hoeneß lästert über möglichen Kane-Transfer zum FC Bayern ab: „Völlig gaga“

Von: Gregor-José Moser

FCB-Ehrenpräsident Uli Hoeneß hält eine Verpflichtung von Stürmer-Star Harry Kane für komplett abwegig. Voll des Lobes ist Hoeneß dagegen für den früheren Backup Choupo-Moting.

München - 344 Tore in 375 Spielen - einen Mittelstürmer mit solchen Werten kann man getrost als „Weltklasse“ bezeichnen. Mit einer Quote von 0,92 Toren pro Pflichtspiel war Robert Lewandowski für den FC Bayern München unentbehrlich. Als im vergangenen Sommer die Zeit des polnischen Stürmers an der Säbener Straße nach acht Jahren endete, forderten Fans und Experten einen neuen starken Mann für die Mittelstürmer-Position. Cheftrainer Julian Nagelsmann versuchte zunächst, den Abgang von Lewandowski durch das Stürmer-Duo Gnabry-Mané zu kompensieren. Als das nicht mehr funktionierte, setzte Nagelsmann überraschenderweise auf Eric Maxim Choupo-Moting - mit Erfolg.

Eric Maxim Choupo-Moting Geboren: 23. März 1989 (Alter: 33 Jahre), Hamburg Mittelstürmer Vertrag beim FC Bayern München bis: 30.06.2024 Marktwert: 6 Millionen

Hoeneß über Kane: „Meinen Sie, der ist dieses Jahr billiger?“

Seitdem ist Choupo-Moting aus der Bayern-Startelf nicht mehr wegzudenken. In 25 Pflichtspielen erzielte er in der laufenden Saison bislang 16 Treffer und bereitete vier weitere vor. Das einzige Problem: „Choupo“ wird Ende März 34 Jahre alt und ist damit kein Mann für die Zukunft. Allerdings gibt es da ja immer noch Harry Kane. Der englische Nationalstürmer soll nach wie vor die Wunschlösung der Bayern auf der Mittelstürmer-Position sein. Bei Tottenham Hotspur steht der 29-Jährige noch bis Sommer 2024 unter Vertrag. Sollte der FC Bayern Harry Kane schon in diesem Sommer verpflichten wollen, müsste der Club wohl viel Geld in die Hand nehmen. Das glaubt auch Vereinslegende Uli Hoeneß.

Für den Ehrenpräsidenten des deutschen Fußball-Rekordmeisters ist eine Verpflichtung von Kane durch den FC Bayern München eine irrwitzige Idee. „Ich halte den Transfer für völlig gaga“, sagte Hoeneß als Talkgast bei einer Veranstaltung der „Abendzeitung“ in München. Kane sei zwar ein „super Spieler“, aber: „Letztes Jahr hat Tottenham 160 Millionen Euro (Ablöse) abgelehnt von Manchester City. Meinen Sie, der ist dieses Jahr billiger?“

Läuft Harry Kane bald im Trikot des FC Bayern auf? © IMAGO/David Klein

Hoeneß lobt Choupo-Moting - von Entwicklung „total überrascht“

In München wird immer wieder über einen Weltklasse-Mittelstürmer als Nachfolger für den zum FC Barcelona gewechselten Torjäger Lewandowski spekuliert. Auch Hoeneß merkte an, dass es eine Überlegung sein könnte, auf der Position im Sommer Geld in die Hand zu nehmen. „Grundsätzlich halte ich unseren Kader für den besten der Welt. Das einzige Fragezeichen vor der Saison war die Nummer 9“, sagte der 71-Jährige.

Nach dem Weggang von Lewandowski hat sich Eric Maxim Choupo-Moting im Laufe dieser Spielzeit zum Mittelstürmer Nummer 1 bei den Bayern entwickelt. Damit hat Hoeneß laut eigenen Aussagen nicht gerechnet: „Ich war total überrascht über die Leistungssteigerung von Choupo-Moting“, gestand Hoeneß. Er halte diesen für „einen wirklich guten Mittelstürmer“. Die jüngst vollzogene Vertragsverlängerung mit Choupo-Moting um ein Jahr sei eine „total richtige Entscheidung“ des Bayern-Vorstandes gewesen. „Da ist man auf Nummer sicher gegangen. Wenn man das nicht gemacht hätte, hätten wir eine Mittelstürmer-Diskussion in den nächsten drei Monaten gehabt.“

Bayern plant alternativ mit Duo Choupo-Moting/Tel

Und dann gibt es ja auch noch Mathys Tel. Für das 17-jährige Sturm-Juwel überwies der deutsche Rekordmeister im vergangenen Sommer rund 20 Millionen Euro an den französischen Erstligisten Stade Rennes. Oft kam Tel unter Nagelsmann bisher nicht zum Zug. Wenn Nagelsmann ihn jedoch brachte, überzeugte der junge Stürmer vor allem mit seiner Technik und Torgefahr. Fünf Pflichtspiel-Treffer hat Tel bereits im Bayern-Dress erzielt - trotz seiner kurzen Spielzeit.

Falls ein möglicher Transfer von Harry Kane scheitern sollte, wollen die Bayern-Verantwortlichen laut der Sport Bild auf den erfahrenen Choupo-Moting und den Youngster Mathys Tel setzen. Wegen der Vertragsverlängerung von Choupo-Moting bis 2024 können sich die Bayern mit einem Transfer eines neuen Stürmers noch etwas Zeit lassen.