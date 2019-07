Macht Uli Hoeneß Schluss beim FC Bayern? Er dachte offenbar bereits an sofortigen Rücktritt

Uli Hoeneß hört wohl beim FC Bayern München auf. Offenbar dachte der Klub-Präsident bereits vor einigen Monaten an einen sofortigen Rücktritt.

Am Abend des 23. Juli vermeldete die Bild, dass sich Uli Hoeneß nicht zur Wiederwahl als Präsident stellt

Die Stars des FC Bayern München reagierten überwiegend schockiert von der Nachricht.

Mit Herbert Hainer soll auch schon sein möglicher Nachfolger feststehen.

Hört Uli Hoeneß beim FC Bayern auf? Er dachte offenbar bereits vor Monaten an sofortigen Rücktritt

Update vom 25. Juli, 13.30 Uhr: Uli Hoeneß wird sich offenbar im November nicht zur Wiederwahl als Präsident des FC Bayern München stellen und sich auch vom Posten des Aufsichtsratsvorsitzenden zurückziehen. So viel scheint bereits festzustehen. Er selbst sagte dem Kicker zuletzt, er werde die Entscheidung über seine Zukunft Ende August mitteilen.

Doch wie das Fachmagazin nun berichtet, stand der 67-Jährige schon im vergangenen Jahr vor dem Rücktritt. Bei der Jahreshauptversammlung 2018 wurde Hoeneß von Teilen der Anhänger teils heftig attackiert, wie tz.de* berichtete. Er werde „diese neuen und überraschenden Erfahrungen“ in die Überlegungen über seine Zukunft einbeziehen, sagte er damals.

Noch in der Nacht nach den Vorkommnissen im Audi Dome, wo die JHV stattfand, habe Hoeneß demnach überlegt, sein Amt mit sofortiger Wirkung niederzulegen. So weit kam es letztlich nicht. Doch nun soll wohl im Herbst Schluss sein.

Zusätzlich Kraft gekostet habe Hoeneß dem Bericht zufolge in den letzten Monaten die Diskussion um die Zukunft von Trainer Niko Kovac und die ständigen Fragen nach Neuzugängen. Darüber hinaus soll seine Frau Susi schon seit Längerem versuchen, ihn von der Sinnhaftigkeit eines Rückzugs zu überzeugen.

Uli Hoeneß vor endgültigem Rückzug? „... dann werden immer noch alle auf ihn schauen“

Update vom 25. Juli 2019, 12.02 Uhr: Reiner Calmund würde einen Rückzug seines langjährigen Manager-Rivalen Uli Hoeneß vom FC Bayern München verstehen können. „Das ist immer ein schwerer Schritt, aber es ist auch eine Erlösung, weil man steht ja unter ständigem Erfolgsdruck“, sagte Calmund der Deutschen Presse-Agentur. „Aber er kann auf eine Riesenbilanz zurückschauen. Und er bleibt ja nach wie vor der Uli Hoeneß. Wenn er ins Stadion geht, dann werden immer noch alle auf ihn schauen.“

Als Manager von Bayer 04 Leverkusen hatte sich Calmund mit Hoeneß um die Jahrtausendwende einige verbale Duelle geliefert. Beide hätten sich aber längst versöhnt, sagte Calmund. „Uli Hoeneß ist der große dominante Mann der Bundesliga. Als Spieler, Manager und später als Präsident der Bayern hat er insgesamt gut über 50 Titel gesammelt. Das ist ein Resultat, das weltweit nicht zu toppen ist“, sagte der 70-Jährige. „Man muss einfach sagen, dass er die klare Nummer eins ist. Und wenn man ihn persönlich kennt, ist er auch ein viel netterer Kerl, als er manchmal beschrieben wird.“

Hoeneß-Aus beim FC Bayern? Schalke-Boss äußert sich: „Ehrlich gesagt...“

Update vom 25. Juli 2019, 7.50 Uhr: Schalkes Aufsichtsratschef Clemens Tönnies hat mit Bedauern auf den möglichen Rückzug von Bayern-Präsident Uli Hoeneß reagiert. „Ich kann mir ehrlich gesagt den FC Bayern ohne Uli gar nicht vorstellen“, sagte der 63-Jährige der „Bild“-Zeitung. „Er hat über Jahrzehnte alle Attribute des FC Bayern verkörpert und stand für die kontinuierliche Entwicklung des Vereins zu einem Top-Fußballunternehmen“, sagte Tönnies über seinen Freund Hoeneß.

Hoeneß-Aus beim FC Bayern? Ausgerechnet ER überschüttet ihn jetzt mit Lob

Update vom 24. Juli, 19.40 Uhr: Uli Hoeneß ist wohl der größte Charakterkopf des deutschen Fußballs. Keiner polarisierte in den vergangenen Jahrzehnten so wie er. Dass er offenbar bald einen Schlussstrich unter seine Zeit beim FC Bayern ziehen will, rief viele Reaktionen hervor.

Nun äußert sich auch ein ehemaliger Konkurrent von Hoeneß: Christoph Daum. Einst lag man im Clinch, um die Jahrtausendwende war im Zuge der Koks-Affäre eine Art Feindschaft entstanden. Der ehemalige Trainer von Bayer Leverkusen sagte nun gegenüber Focus Online: „Er wird sich weiter mit seiner Kompetenz und seinem Enthusiasmus für die Zukunft des FC Bayern einsetzen und mit seinem Experten-Urteil beratend zur Seite stehen. Er braucht dafür nicht unbedingt eine Position.“

Uli Hoeneß und Christoph Daum: Am Anfang war die Koks-Affäre

Daum hob außerdem die Bedeutung Hoeneß' beim Rekordmeister ausdrücklich hervor: „Er ist der Baumeister dessen, was wir heute als Bayern München bezeichnen. Hoeneß hat den FC Bayern zur Fußball-Lokomotive in Deutschland gemacht.“

Die einstigen Streithähne haben sich in der Zwischenzeit ausgesprochen. Daum betont: „Ich habe ein längeres, sehr gutes Telefonat mit Uli Hoeneß geführt.“ Dabei habe er seinen Frieden mit ihm geschlossen und begegne ihm seitdem mit Respekt.

Im Netz wurde natürlich über den Hoeneß-Hammer diskutiert. Hier gibt es die besten Reaktionen. Auch Karl-Heinz Rummenigge und Niko Kovac haben sich zur Thematik geäußert. Währenddessen kursieren neue Spekulationen um Leroy Sané, wie tz.de* berichtet.

Video: Medienschelten & Co.: Uli Hoeneß' beste Sprüche

Beben beim FC Bayern: Hoeneß hört wohl auf - Jetzt spricht er selbst über die Gerüchte

Update vom 24. Juli, 11.26 Uhr: Uli Hoeneß hat sich nach den öffentlich gewordenen Gerüchten selbst geäußert. Es wurde spekuliert, dass Hoeneß sich im November nicht der Wiederwahl stellen wird.

Dem Sportmagazin kicker sagte er: „Am 29. August werde ich dem Aufsichtsrat meine Entscheidung mitteilen, vorher gibt es von mir keine offizielle Erklärung“. Der kicker berichtet allerdings weiter, dass der aktuelle Präsident zum Ende des Jahres seinen Hut nehmen wird. Allerdings bleibt er im Kontrollgremium der FC Bayern AG.

Karl-Heinz Rummenigge wurde vor Veröffentlichung des gestrigen Berichts von der Bild informiert. Offiziell sagen wollte er aber nichts. Das Boulevard-Blatt hatte ihn um eine Stellungnahme gebeten, Rummenigge soll von der Nachricht überrascht gewirkt haben.

Bayern-Beben: Hoeneß hört auf - Er hat wohl schon einen Nachfolger - FCB-Stars „schockiert“

Erstmeldung vom 23. Juli, 21.45 Uhr - Uli Hoeneß hat wohl eine endgültige Entscheidung getroffen! Nach Bild-Informationen stellt sich der Bayern-Macher im November definitiv nicht zur Wiederwahl als Klub-Präsident. Als Nachfolger soll er Herbert Hainer, den Ex-Adidas-Chef und Stellvertreter im Aufsichtsrat, auserkoren haben.

Uli Hoeneß hört wohl beim FC Bayern auf- Gedankenspiele seit Anfang des Jahres

Bereits im Frühling diesen Jahres hatte Uli Hoeneß eine Entscheidung bezüglich seiner Zukunft angekündigt. Eine Entscheidung zu formulieren zögerte er aber immer weiter hinaus. Eigentlich wollte er zum Ende der Saison 2018/19 Klartext sprechen.

Doch auch nach seinem Urlaub wartete man vergeblich auf stichhaltige Aussagen des Noch-Bayern-Chefs. Nun sieht es ganz danach aus, als habe er das Erwartete aber Unvorstellbare tatsächlich entschieden.

Ära Uli Hoeneß: Auch Karl-Heinz Rummenigge hört bald auf

Für den erwarteten Rückzug von Präsident Uli Hoeneß gibt es nun also einen fixen Termin. Das Datum für das Aus von Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge steht hingegen schon länger fest. Der Vertrag des heute 63-Jährigen wurde im Februar verlängert, läuft am 31. Dezember 2021 aus und dann soll wohl auch bei ihm Schluss sein.

Dann wird höchstwahrscheinlich ein neues Duo an der Spitze des FC Bayern München stehen. Als Rummenigge-Nachfolger ist Torwart-Legende Oliver Kahn im Gespräch. Was den Erben von Uli Hoeneß angeht, ist die Faktenlage noch deutlich unsicherer. Wie die Bild berichtet, plant Hoeneß, Herbert Hainer als neuen Aufsichtsratschef und Präsidenten vorzuschlagen.

Der 65-jährige Manager war in stellvertretender Funktion Teil des Bayern-Aufsichtsrats und von 2001 bis 2016 Vorstandsvorsitzender beim deutschen Sport-Riesen Adidas.

Uli Hoeneß hört auf: Die Bayern-Stars sind „schockiert“

Auch die Profis des FC Bayern München haben im Rahmen der USA-Reise auf das Aus von Uli Hoeneß reagiert. "Für mich persönlich ist es überraschend", sagte Nationalspieler Joshua Kimmich nach dem 1:0 (1:0) im letzten Test auf gegen den AC Mailand. "Ich kenne den FC Bayern eigentlich nur mit Uli Hoeneß. Ich weiß nicht, ob es ein Fakt ist oder nur ein Gerücht. Ich kann es mir gar nicht vorstellen."

"Er ist die prägende Figur in zig Jahrzehnten gewesen. Das ist schon einmalig. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich warte erstmal, dass er das persönlich vermeldet", sagte Mittelfeldspieler Leon Goretzka, der das 1:0-Siegtor gegen Mailand erzielt hatte.

Auch für David Alaba ist ein FC Bayern ohne Hoeneß nur "schwierig" vorstellbar. Laut Sport Bild meinte der Linksverteidiger: "Im ersten Moment war das ein Schock, ich war auf so etwas nicht vorbereitet."

"Das ist bisher nur über die Medien bekannt, ich habe keine Informationen aus erster Hand", sagte Thomas Müller, der erst einmal ein öffentliches Statement abwartet.

Die Netzreaktionen zum Aus von Uli Hoeneß zeigen: Es gibt unterschiedliche Meinungen zum Ende des Machers. Hier können Sie abstimmen, was Sie über das mögliche Aus des aktuellen Präsidenten denken.

