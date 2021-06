UEFA startet neue Regenbogen-Aktion - Jetzt platzt den Fans endgültig der Kragen

Vor Spiel in München

von Alexander Kaindl schließen

Deutschland trifft am Mittwochabend in der Allianz Arena auf Ungarn. Rund um das Spiel der EM 2021 ist längst eine Regenbogen-Diskussion entbrannt.

München - Nächste Runde in der Regenbogen-Debatte rund um die EM 2021*: Die UEFA hat am Mittwoch ihre äußerst umstrittene Entscheidung rund um die bunte Allianz Arena verteidigt, ist den zahlreichen Kritikern aber gleichzeitig optisch entgegengekommen. „Die UEFA ist stolz darauf, heute die Farben des Regenbogens zu tragen“, schrieb der Verband, der sein Logo mit den sechs Farben angereichert hatte, auf seinen sozialen Netzwerken.

Einige Leute hätten die UEFA-Entscheidung als „politisch interpretiert“*, schrieb der Verband weiter: „Doch im Gegenteil: Die Anfrage war politisch.“ Für die UEFA sei der Regenbogen „kein politisches Symbol, sondern ein Zeichen unseres festen Engagements für eine vielfältigere und integrativere Gesellschaft“.

EM 2021: UEFA färbt Logo in Regenbogenfarben - und wird prompt zur Zielscheibe

Am Dienstag hatte die UEFA erklärt, dass die Münchner Arena während des letzten Vorrundenspiels der deutschen Nationalmannschaft am Mittwoch gegen Ungarn nicht in Regenbogenfarben erstrahlen darf. Der Verband sei aufgrund der „Statuten eine politisch und religiös neutrale Organisation“, hieß es als Begründung. Nach dem Beschluss brach eine Protestwelle über die UEFA herein.

Und die neuerliche Aktion kommt bei den Fußball-Fans auch nicht sonderlich gut an. Auf Facebook häuften sich beispielsweise innerhalb kürzester Zeit bissige Kommentare wie: „Ihr tragt heute den Regenbogen? An einem einzigen Tag? Ist das ein Witz? Es ist ein Symbol, das JEDEN Tag respektiert und gelebt werden muss“, „Ihr respektiert den Regenbogen nur, wenn es euch selbst nicht wehtut“ oder „Ich schäme mich für diesen ‚Verein‘“. (akl/sid) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

Rubriklistenbild: © Schiffmann/imago-images