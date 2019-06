UEFA-Fünfjahreswertung: Bundesliga auf Platz 4 - aber dabei bleibt es nicht zur neuen Saison

Die UEFA-Fünfjahreswertung blieb zum Saisonende ohne große Überraschungen. Die Bundesliga beendete die Saison auf Platz 4, interessant wird es aber zu Saisonbeginn.

Nyon - Die Fünfjahreswertung der Europäischen Fußball-Union (UEFA) 2018/19 bot zum Ende keine Überraschung mehr auf, da in den beiden Endspielen die Punkte auf alle Fälle in England blieben. England beendete die Saison als Zweiter mit 85,462 Punkten hinter dem ewigen Spitzenreiter Spanien (103,569). Dritter ist Italien (74,725) vor Deutschland (71,927). Alle vier Ligen behalten damit auch in der Saison 20/21 vier feste Startplätze.

UEFA-Fünfjahreswertung: Veränderung zu Saisonbeginn

Interessant ist der Blick auf die am 1, Juli beginnende Saison 2019/20. Da werden die Ergebnisse aus 2014/15 gestrichen. Tabellenführer Spanien verliert dann beispielsweise 20,214 Punkte, Herausforderer England nur 13,571 Zähler. Italien muss auf 19,000 Punkte verzichten, die Bundesliga aber nur auf 15,857 - was die Bundesliga plötzlich wieder auf Platz drei katapultiert. Und der Fünfte, Frankreich, der auch unbedingt den vierten Champions League-Platz haben will, verliert nur 10,916 Punkte.

UEFA-Fünfjahreswertung: erste Qualifikationsspiele bereits im Juli

Die neue Phase beginnt nicht erst mit den Gruppenspielen im September, sondern bereits mit den Qualifikationsspielen im Juli. Das betrifft natürlich zunächst nur die nachgeordneten Verbände, aber auch Eintracht Frankfurt muss noch in die Quali. Scheidet einer der Vereine aus, muss der Verband dennoch die Last tragen, dass alle Punkte durch sieben teilnehmende Vereine geteilt werden. Das Erreichen der Gruppenphase ist, da verbunden mit Bonuspunkten, demnach wesentlich.

SID

