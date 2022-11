VfB Stuttgart testet in den USA gegen 1. FC Köln: Infos zur Live-Übertragung

Von: Marco Büsselmann

Der VfB Stuttgart bestreitet am Samstag in den USA ein Testspiel gegen den 1. FC Köln. Alle Infos zur Live-Übertragung finden Sie hier:

Nachdem die Bundesliga in ihre frühzeitige Winterpause gegangen ist, nutzt der VfB Stuttgart die spielfreie Zeit für eine Reise in die USA. Seit Montag (14. November) befinden sich die Schwaben auf Marketingtour in Austin (Texas). Dort bestreiten die Stuttgarter am Samstag ein Testspiel gegen Ligakonkurrent 1. FC Köln. VfB Stuttgart gegen 1. FC Köln – HEIDELBERG24 verrät, wo Sie die Begegnung live im TV und im Live-Stream verfolgen können.

Die Partie in Austin beginnt um 22 Uhr deutscher Zeit. (mab)