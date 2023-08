VfB Stuttgart startet in den DFB-Pokal – alle Infos zur Live-Übertragung

Von: Nils Wollenschläger

Am Samstag (12. August) bestreitet der VfB Stuttgart sein Erstrunden-Spiel im DFB-Pokal. Hier finden Sie alle Infos zur Partie gegen die TSG Balingen:

Nach dem Ende der Vorbereitung richtet sich beim VfB Stuttgart der Blick auf den DFB-Pokal. Am Samstag (12. August) absolvieren die Schwaben gegen die TSG Balingen ihr erstes Pflichtspiel der neuen Saison.

VfB Stuttgart im DFB-Pokal – SÜDWEST24 verrät Ihnen, wie Sie das Spiel gegen die TSG Balingen live im TV, Stream und Live-Ticker verfolgen können.

Das Erstrunden-Duell zwischen dem Regionalligisten und dem Bundesligisten wird im Stadion an der Kreuzeiche in Reutlingen ausgetragen. Anstoß ist am Samstag bereits um 13 Uhr. (nwo)