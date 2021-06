U21-Fußball-Europameisterschaft im TV: Hier läuft Deutschland gegen Portugal

Finale

Am Abend spielt die U21-Nationalmannschaft im Finale der Europameisterschaft gegen Portugal. Hier sehen Sie die Partie live im TV.

Ljubljana, Slowenien – Am Abend des 6. Juni 2021 steigt im Stadion Stožice in Ljubljana das Finale der U21-Fußball-Europameisterschaft zwischen der U21-Nationalmannschaft Deutschlands und der U21-Auswahl aus Portugal. Anpfiff ist um 21:00 Uhr. Die deutsche U21 steht schon zum dritten Mal in Folge in einem Finale der U21-Europameisterschaft. Und wenn das Team von Trainer Stefan Kuntz am Abend tatsächlich den Titel nach Hause holt, wäre es schon der dritte Europameister-Titel für den deutschen Fußball-Nachwuchs.

Schon 2009 unter Trainer Horst Hrubesch und 2017 mit Stefan Kuntz konnten die deutschen U21-Nationalspieler das europäische Turnier gewinnen. Auch in diesem Jahr blickt Kuntz optimistisch in das Endspiel: „Wenn wir die Entwicklung bestätigen, denke ich, dass wir insgesamt als Team stärker sind und gewinnen werden", sagte er vor dem Finale. Hier sehen Sie das Finalspiel der U21-EM live im TV und Livestream.