News-Ticker zur U21-EM: Sorge um Tah und Richter! Ersatzgeschwächt gegen die besten Rumänen aller Zeiten?  

Da waren es nur noch vier! Alle relevanten Informationen zur U21-EM in Italien finden Sie hier im Ticker.

Update vom 25. Juni 16.46 Uhr: Sorge um Jonathan Tah! Der Abwehrchef steht für das Halbfinalspiel gegen Rumänien auf der Kippe. Ein Pferdekuss im letzten Gruppenspiel gegen Österreich bereitet ihm aktuell Probleme. Derzeit muss der Leverkusener im Training kürzer treten. Darüber hinaus ist Marco Richter angeschlagen. Bei ihm zwickt die Wade. Jedoch sollen beide glücklicherweise rechtzeitig fit werden, wie die Bild berichtet.

Die besten Rumänen aller Zeiten? Hagi will Deutschland stoppen

Rom - Die U21-Europameisterschaft geht in die heiße Phase. Das Feld der Titelaspiranten ist bereits auf vier Teams geschrumpft. Spanien, Frankreich, Rumänien und Deutschland dürfen sich noch Hoffnungen auf die Krone machen. Für Gastgeber Italien ist der Titel-Traum vor heimischer Kulisse schon geplatzt. Erste Konsequenzen wurden bereits von Trainer Luigi Di Biagio gezogen. Der Coach ist mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Dennoch sieht er das vorzeitige Ausscheiden nicht als totales Desaster an. "Wir haben eine tolle Arbeit geleistet. Viele Spieler haben sich verbessern können und waren gegen starke Teams wettbewerbsfähig. Das Resultat ist für Italien nicht positiv, ich betrachte es persönlich aber nicht als eine Pleite", sagte Di Biagio.

Nach Informationen der Gazzetta dello Sport könnte Di Biagio durch Trainer Alberico Evani ersetzt werden. Auch der Weltmeister von 2006, Deutschland-Schreck Fabio Grosso, käme infrage.

U21-EM: Italien wittert Verschwörung

Allerdings bleibt ein fader Beigeschmack. Denn die Italiener wittern eine Verschwörung. Ihre schlimmsten Befürchtungen haben sich nämlich erfüllt. Was war passiert? Frankreich und Rumänien reichte im direkten Duell ein Remis, um das eigene Weiterkommen zu sichern und gleichzeitig das unrühmliche Ende der Italiener zu besiegeln. Die Mannschaften trennten sich torlos. Böse Zungen behaupten nun, dass die Mannschaften sich vorab abgesprochen hätten. In Italien ist der Biscotto deshalb in aller Munde. Der Begriff "Biscotto" bedeutet wörtlich Keks, steht in Italien aber auch für Verschwörung oder Absprache. Die italienische Zeitung Gazzetta dello Sport titelte beispielsweise: "Dieser Biscotto ist nur schwer zu verdauen. Genau wie erwartet."

Die größte Verantwortung, so das einhellige Urteil, trägt aber Italien selbst. "Dem Biscotto die Schuld zu geben, wäre sinnlos. Dass wir auf ein Wunder hoffen mussten, ist eine große Schuld der U21-Mannschaft. Sie hat viele Fehler begangen", schrieb der Corriere dello Sport. Vor allem das 0:1 gegen Polen im zweiten Gruppenspiel kostete Italien am Ende das Halbfinale.

U21-EM: Deutschland trifft auf Rumänien

Während Italien um die verpasste Chance trauert, lassen die Nachwuchs-Fußballer aus Rumänien ein ganzes Land von mehr träumen. Die bisher vielleicht talentierteste Generation rumänischer Kicker wird angeführt vom Sohn eines früheren Superstars. Ianis Hagi ist etwas größer als der frühere Weltklasse-Fußballer Gheorghe Hagi, hat aber eine ebenso gute Technik und Übersicht. Mit bislang zwei Toren und starken Leistungen sorgt Hagi junior derzeit bei der U21-Europameisterschaft in Italien und San Marino für Aufsehen - und will nun Titelverteidiger Deutschland stoppen. „Wir haben unsere Chance“, sagte der 20 Jahre alte Hagi vor der Halbfinal-Partie am Donnerstag (18.00 Uhr/ZDF) in Bologna.

Für die deutsche Mannschaft wird es sicherlich ein heißer Tanz ums Finale. Dort warten entweder die Franzosen oder Spanier auf sie - und vielleicht ja die nächste wilde Busparty mit Benjamin Henrichs in der Hauptrolle.