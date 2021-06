U21-EM-Finale: Deutschland und Portugal spielen um den Titel - rächt sich DFB-Team für herbe Klatsche?

Endspiel im Live-Ticker

Im Finale der U21-Europameisterschaft stehen sich das DFB-Team und Portugal gegenüber. Das Endspiel der deutschen Mannschaft im Live-Ticker.

Deutschland - Portugal -:- (-:-) | Sonntag, 21 Uhr

Aufstellung Deutschland: Aufstellung Portugal: Tore:

Ljubljana - Nach 2009 und 2017 will sich die deutsche U21-Nationalelf wieder den Titel bei einer Europameisterschaft holen. Am Sonntagabend soll dies im Finale gegen Portugal gelingen, Mut macht besonders der letzte Auftritt im Halbfinale gegen die Niederlande. Im seinen dritten Endspiel in Folge könnte Trainer Stefan Kuntz der zweite Coup gelingen.

U21-EM-Finale: Deutschland gegen Portugal gefordert - Optimismus beim DFB-Team nach Halbfinal-Sieg

Wie schon beim Semifinale wird Kuntz gegen die Portugiesen auf den 18-jährigen Florian Wirtz setzen, der mit seinen beiden Toren das Tor zum Finale aufstieß. Doch nicht nur Wirtz selbst, sondern auch das Kollektiv überzeugte gegen den Nachbarn. „Wir müssen wie gegen die Niederlande versuchen, ihnen die Lust am Spiel zu nehmen und unser Spiel zu machen. Dann denke ich, dass es auch gegen Portugal klappen wird“, meint der Kölner Mittelfeldspieler Salih Özcan.

Vor der Partie muss das Nachwuchsteam eine 400-Kilometer-Reise vom ungarischen Szekesfehervar in die slowenische Hauptstadt Ljubljana antreten, wo das Endspiel stattfindet. Dabei stieg auch die Vorfreude bei den U21-Kickern, die gegen starke Portugiesen auf ihren Teamgeist vertrauen. „Wir sind sehr gut drauf, und dass wir als Mannschaft immer zusammenhalten, entscheidet das Ganze. Wenn wir es wieder wie gegen die Niederlande auf den Platz bringen, werden wir es auch holen“, so Mergim Berisha von Red Bull Salzburg.

U21-EM-Finale: Deutschland und Portugal spielen um den Titel - Revanche für 0:5-Schlappe möglich

Auch der ehemalige FC-Bayern*-Spieler Niklas Dorsch zeigte sich positiv angespannt. „Ich stand noch nie in einem Finale und bin extrem heiß auf das Spiel“, sagte der Mittelfeldakteur des belgischen Erstligisten KAA Gent. „Wenn wir mit der gleichen Einstellung wie bisher auftreten, bin ich mir sicher, dass wir erfolgreich sein werden.“

Die deutsche Mannschaft könnte sich am Sonntagabend außerdem für eine herbe Niederlage aus der Vergangenheit revanchieren. Vor sechs Jahren fertigte die portugiesische U21 die DFB*-Elf mit 5:0 im Halbfinale der Europameisterschaft ab, auf dem Platz standen dabei Stars wie etwa Joshua Kimmich, Marc-André ter Stegen oder Emre Can. „Das ist hier in keinem Kopf“, meint Özcan allerdings, der Mannschaft scheint sich einzig und allein auf den Titel zu fokussieren - kein schlechtes Vorzeichen. (ajr)