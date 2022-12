WM-Achtelfinale am Sonntag: England-Spiel läuft nicht im Free-TV

Von: Nils Wollenschläger

England trifft bei der WM im Achtelfinale auf den Senegal. © Robert Michael/dpa

Am Sonntag findet in Katar das WM-Achtelfinale England gegen Senegal statt. Die Partie wird allerdings nicht im Free-TV übertragen – lesen Sie hier mehr:

Bei der Fußball-WM 2022 in Katar steht das Achtelfinale auf dem Programm. Während die deutsche Nationalmannschaft bereits die Heimreise antreten musste, träumt England weiterhin vom zweiten Titelgewinn nach 1966. Die „Three Lions“ bestreiten am Sonntag (4. Dezember) um 20 Uhr ihr Achtelfinale gegen den Senegal. Die Partie wird allerdings in Deutschland nicht im Free-TV übertragen.

England gegen Senegal – HEIDELBERG24 verrät Ihnen, wie Sie das WM-Achtelfinale trotzdem live verfolgen können.

Die Vorrunde hat der Vizeeuropameister ohne große Probleme überstanden. Gegen den Iran und Wales hat England souverän gewonnen, gegen die USA hat es allerdings nur zu einem torlosen Remis gereicht. Letztlich feiert das Team von Trainer Gareth Southgate den Gruppensieg. Der Senegal ist in der Gruppe A Zweite hinter den Niederlanden geworden.