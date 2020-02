TV-Moderator gestorben: Sky und RTL in Trauer - Fußball-Kommentator mit emotionalem Abschied

Trauer bei RTL und Sky: Bei den Sendern war die TV-Legende einst Sportchef. Ein Fußball-Kommentator postete emotionale Abschiedsworte.

RTL und Sky trauern um ihren einstigen Sportchef.

und trauern um ihren einstigen Sportchef. Er starb nach langer Krankheit im Alter von 64 Jahren.

Burkhard Weber moderierte einst die Bundesliga-Sendung „Anpfiff“.

Köln - Einst stand er für die Bundesliga-Sendung „Anpfiff“ vor der Kamera, außerdem war er für die Produktionsfirma „probono“ tätig und fungierte als Sportchef bei RTL und Sky. Jetzt ist Burkhard Weber tot. Er starb im Alter von 64 Jahren.

+ Burkhard Weber ist tot. © pa/obs/Sky Deutschland / Nadine Rupp/Ruppografie

Bereits am Samstag, 25. Januar, hatte Sky-Moderator Michael Leopold die Nachricht verkündet. Bei „Alle Spiele, alle Tore“ sagte er: „Zum Ende dieser Sendung möchte ich stellvertretend im Namen der gesamten Sky-Fußball- und Sportredaktion unserem langjährigen Sportchef Burkhard Weber noch die letzte Ehre erweisen. Burkhard ist nach langer, schwerer Krankheit von uns gegangen, unsere Gedanken sind bei seinen Freunden, bei seiner Familie, bei seinen Kindern, und wir wünschen viel, viel Kraft.“

Burkhard Weber: Einstiger Sportchef von RTL und Sky ist tot

Burkhard Weber begann seine journalistische Karriere als RTL-Volontär in Luxemburg. Er stieg schließlich zum stellvertretenden Sportchef auf, ab Mai 1992 stand er an der Spitze des Ressorts. 2011 wechselte Burkhard Weber dann zu Sky - Kommentator Joachim Hebel erinnerte sich in einem emotionalen Tweet an seinen einstigen Boss.

Unfassbar.



In einer undurchsichtigen Phase bat er mich in sein Büro und wir hatten eines der besten Gespräche meiner Laufbahn. Er hat an mich geglaubt und mich inspiriert.



Danke - das werde ich Ihnen nie vergessen. Mögen Sie in Frieden ruhen.https://t.co/OISHU07AFG — Joachim Hebel (@JogiHebel) January 27, 2020

„Unfassbar“, schrieb Fußball-Experte Hebel. „In einer undurchsichtigen Phase bat er mich in sein Büro und wir hatten eines der besten Gespräche meiner Laufbahn. Er hat an mich geglaubt und mich inspiriert. Danke - das werde ich Ihnen nie vergessen. Mögen Sie in Frieden ruhen.“

Trauer um Burkhard Weber: Zuletzt war er Berater für den Boxstall Universum

Zuletzt arbeitete Weber als Berater für den Boxstall Universum, der sich 2019 neu aufgestellt hatte.

