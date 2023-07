Torwart-Alarm beim FC Bayern? Tuchel verkündet schlechte Neuer-Nachrichten

Von: Alexander Kaindl

Teilen

Manuel Neuer ist seit Monaten verletzt. Trainer Thomas Tuchel erklärte nun, dass man weiter Geduld haben muss. Die Torwart-Frage bleibt ein Rätsel beim FC Bayern.

Rottach-Egern – Der FC Bayern München ist in die Vorbereitung auf die anstehende Saison gestartet. Trainer Thomas Tuchel hatte zum Auftakt des Trainingslagers am Tegernsee spannende News im Gepäck – auch zur aktuellen Situation rund um Torhüter Manuel Neuer.

Manuel Peter Neuer Geboren: 27. März 1986 (Alter 37 Jahre), Gelsenkirchen Verein: FC Bayern München (Vertrag bis 2024) Position: Torhüter Marktwert: 7 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de)

Manuel Neuer wird Saisonstart wohl verpassen – Bayern-Kapitän fehlt auch bei der Asien-Reise

Der Kapitän fehlt seit seinem Unterschenkelbruch im Dezember 2022. Geplant war, dass der Nationaltorwart zur neuen Spielzeit wieder dabei ist – das Comeback verschiebt sich aber wohl.

Tuchel verkündete bei der Pressekonferenz (die wichtigsten PK-Aussagen zum Nachlesen): „Ich glaube, dass der Punktspielauftakt und der Supercup ein zu ambitioniertes Ziel ist. Von der Schwere und der Ungewöhnlichkeit der Verletzung her brauchen wir einfach Geduld.“ Die Bayern spielen am 12. August im Supercup gegen Leipzig, sechs Tage später eröffnet der Deutsche Meister bei Werder Bremen die neue Bundesliga-Saison.

Torwart-Alarm beim FC Bayern? Tuchel verkündet bittere Neuer-Nachrichten

Tuchel bestätigte zudem, dass Neuer die Asienreise der Münchner vom 24. Juli bis 3. August mit insgesamt drei Testspielen in Tokio und Singapur Stand jetzt nicht mitmachen werde. Es sei geplant, dass er danach ins Mannschaftstraining teilintegriert werde.

Was bedeutet das nun für die Torwart-Pläne bei den Bayern? Alexander Nübel wird aktuell mit einem Bundesliga-Konkurrenten in Verbindung gebracht, Yann Sommer steht offenbar vor einem Wechsel ins Ausland. Mit Sven Ulreich hätte der FCB noch einen weiteren erfahrenen Keeper im Kader, der Neuer in der Vergangenheit schon häufiger vertreten hat. Wird es so auch in den ersten Wochen der neuen Saison sein? Gibt es für Nübel und Sommer eine vorläufige Transfer-Sperre? Oder schlagen die Münchner wegen des neuerlichen Torwart-Alarms nochmal auf dem Transfermarkt zu? Zuletzt gab es erneut Gemunkel um einen WM-Helden.

Bayern-Trainer Thomas Tuchel muss zum Saisonauftakt wohl auf Manuel Neuer verzichten. © Lackovic / Philippe Ruiz / Imago

FC Bayern bereitet sich am Tegernsee auf die neue Saison vor

Tuchel ließ bei der PK außerdem durchblicken, dass sich der Bayern-Kader noch verändern werde. Die ersten Neuzugänge sind immerhin schon fix, Raphaël Guerreiro (von Borussia Dortmund) und Konrad Laimer (RB Leipzig) sind im Trainingslager am Tegernsee mit dabei.

Für den Abend war eine weitere Trainingseinheit vor Publikum in Rottach-Egern angesetzt. Dort spielt der FC Bayern am kommenden Dienstag (18.30 Uhr) gegen den ortsansässigen FC Rottach-Egern.

François, Jiro und Oswald: Das sind die zweiten Vornamen der FCB-Stars Fotostrecke ansehen

Harry Kane vor Wechsel zum FC Bayern München?

Dass dann auch schon Harry Kane im Aufgebot des Rekordmeisters steht, gilt aktuell eher als unwahrscheinlich. Aktuell bereitet er sich mit Tottenham auf die neue Premier-League-Saison vor. (akl)