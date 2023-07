Tuchel greift durch: Trainingslager-Verbot für zwei Bayern-Profis

Von: Christoph Klaucke

Teilen

Der FC Bayern bereitet sich am Tegernsee auf die nächste Saison vor. Thomas Tuchel verbietet zwei Profis die Reise ins Trainingslager – einem winkt ein Happy End.

München – Thomas Tuchel will in seiner ersten kompletten Saison als Trainer des FC Bayern keine Kompromisse machen. Der FCB-Coach scheut sich auch nicht vor knallharten Entscheidungen und Ansagen, was die Mannschaft betrifft. Das bekommen nun zwei Profis zu spüren, denen der FCB-Coach die Reise ins Trainingslager an den Tegernsee verboten hat.

FC Bayern München Gründungsdatum: 27. Februar 1900 (123 Jahre) Präsident: Herbert Hainer Trainer: Thomas Tuchel Gesamtmarktwert Kader: 894,50 Millionen (transfermarkt.de)

Tuchel nimmt beim FC Bayern keine Rücksicht auf Einzel-Schicksale

Die Bayern bereiten sich seit Samstag auf die neue Saison vor. In Rottach-Egern am Tegernsee soll der Grundstein für eine erfolgreiche Runde gelegt werden. Die vergangene Spielzeit verlief trotz des Trainerwechsels und der Last-Minute-Meisterschaft enttäuschend.

Direkt am ersten Tag nahm Thomas Tuchel kein Blatt vor den Mund und zählte Leon Goretzka und Sadio Mané an. Der Angreifer hat wohl keine Zukunft beim FC Bayern und steht vor einem Wechsel ins Fußball-Niemandsland. Zudem ließ eine Kopfschüttel-Szene zwischen Tuchel und Goretzka tief blicken. Immerhin durften die beiden Großverdiener die Reise ins fünftägige Trainingslager noch mit antreten, im Gegensatz zu zwei hoffnungsvollen FCB-Talenten.

Thomas Tuchel lässt die Bayern-Stars im Trainingslager am Tegernsee schwitzen. © Revierfoto/Imago

Tuchel greift durch: Trainingslager-Verbot für zwei Bayern-Profis

Gabriel Vidovic und Arijon Ibrahimovic wurde die Reise mit dem Bayern-Tross zum Tegernsee verweigert, wie die Sport Bild berichtet. Tuchel höchstpersönlich soll den beiden jungen Profis, die an der Säbener Straße bleiben mussten, die Entscheidung bereits am Freitag mitgeteilt haben.

Beide Youngsters galten beim FC Bayern lange Zeit als große Talente, denen der Durchbruch zugetraut wurde. Unter Tuchel hat sich die Meinung über die beiden offensiven Mittelfeldspieler nun offenbar geändert.

Wer bleibt wie lang? Die Vertragslaufzeiten der FC-Bayern-Stars Fotostrecke ansehen

Tuchel trifft Knallhart-Entscheidung: Bayern-Rückkehrer „extrem enttäuscht“

Tuchels Durchgreifen ist sowohl für Vidovic als auch Ibrahimovic besonders bitter. Ibrahimovic hatte erst Anfang des Jahres seinen ersten Profivertrag beim FC Bayern unterschrieben und durfte bereits über mehrere Wochen in der ersten Mannschaft mittrainieren. Am 11. Februar 2023 feierte der 17-Jährige sein Debüt und wurde zum zweitjüngsten Spieler in der Bundesligahistorie der Bayern nach Paul Wanner.

Vidovic, der über die Tuchel-Entscheidung extrem enttäuscht gewesen sein soll, hat wohl keine Zukunft mehr in München. Der 19-Jährige war in der vergangenen Saison an den niederländischen Eredivisie-Klub Vitesse Arnheim verliehen, nach gutem Start und starker Phase zu Beginn des Jahres inklusive zwei Toren innerhalb weniger Tage verlor er in der Rückrunde aber seinen Stammplatz. Nach seiner Rückkehr wollte Vidovic eigentlich nochmal beim FC Bayern angreifen und sich unter dem neuen Trainer zeigen, doch daraus wird erst einmal nichts.

Thomas Müller verlässt Bayern-Trainingslager: Youngster könnte nachrücken

Ibrahimovic hingegen kann noch auf eine Wende hoffen und profitiert dabei von einem Ausfall eines Eigenwächses, das als Paradebeispiel vom Aufstieg aus der Jugend zum Bayern-Profi gilt: Thomas Müller reiste aus dem Bayern-Trainingslager ab. Ibrahimovic wird wohl nachnominiert und könnte nachrücken. (ck)