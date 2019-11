Turabdin/Babylon Pohlheim nach Vorfällen von Hessischem Fußball-Verband verurteilt

Der Fußball-Verbandsligisten Turabdin/Babylon Pohlheim ist vom Hessische Fußball-Verband verurteilt worden.

Update, 6.11.2019, 10.10 Uhr: Das könnte es gewesen sein für den FC Turabdin/Babylon mit dem möglichen Durchmarsch in die Hessenliga. Dem ambitionierten Verbandsliga-Aufsteiger werden sieben Punkte abgezogen. Das ergab das mit Spannung erwartete Urteil des Sportgerichts des Hessischen Fußball-Verbands in der Nacht zum Mittwoch in Frankfurt.

Fünfeinhalb Stunden verhandelten die Beteiligten die Vorfälle im Rahmen der Partie der Pohlheimer gegen den SV Bauerbach am 27. November (Endstand: 2:3), in deren Verlauf es zu massiven rassistischen Äußerungen und einem körperlichen Angriff des Sportlichen Leiters des FC, Christian Memmarbachi, gegen den Schiedsrichter gekommen sein soll.

TuBa Pohlheim: Platzverbot und Geldstrafe für Sportlichen Leiter

Das Gericht ordnete die Übergriffe nach der Beweisaufnahme nicht als vorsätzlich ein und kam so zu dieser Sanktion. Zusätzlich wird der Verein mit einer Geldstrafe von 800 Euro belegt. Memmarbachi erhält außerdem ein Platzverbot von vier Monaten und eine Geldstrafe von 500 Euro. Das vorübergehende Spielverbot gegen den FC wurde aufgehoben.

Klassenleiter Jörg Wolf (Cölbe) sprach von "einem sehr weisen Urteil" und betonte: "Es wurde alles ordentlich aufgearbeitet, deswegen hat es auch so lange gedauert." Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Update, 29.10.2019, 12.40 Uhr: Was führte zu den verbalen Entgleisungen sowie später den Vorwürfen gegen Turabdin/Babylon Pohlheim und dem nun drohenden Spielverbot? Inzwischen sind die Hintergründe klarer.

Zunächst zog sich das Schiedsrichtergespann im Verlaufe der Partie zweimal den Unmut der Anhänger der Hausherren zu, als sie zwei vermeidlichen FC-Treffern wegen Abseitsstellungen die Anerkennung verweigerte.

Als zudem ein Ball zwischen den beiden am Rande des Sportgeländes stehenden Gebäuden verschwand, forderte Schiedsrichter Safi Gashi von der FC-Bank einen neuen Spielball an. Dieser Aufforderung kamen die Verantwortlichen des FC nur zögerlich nach, da sie darauf verwiesen, dass der ursprüngliche Ball sofort wieder da sei. Der Unparteiische beharrte auf seiner Aufforderung, sodass dann nahezu zeitgleich zwei Bälle zur Spielfortsetzung zur Verfügung standen. Im Zuge dieser Geschehnisse führten die Gäste aus Bauerbach den Einwurf schnell aus und überraschten die mit ihren Gedanken nicht bei der Sache befindliche Abwehr von TuBa Pohlheim eiskalt. Maximilian Wiessner nutzte dies zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich.

TuBa Pohlheim: Auch Zuschauer attackiert Assistenten verbal

Der Sportliche Leiter des FC Turabdin/Babylon, Christian Memmarbachi, äußerte sich daraufhin lautstark in Richtung Schiedsrichter, was dieser zunächst mit der Gelben Karte – und nachdem sich Memmarbachi hierzu weiter äußerte – mit der Gelb-Roten Karte ahndete. Memmarbachi musste seinen Platz auf der Trainerbank räumen und stand fortan hinter der Barriere.

Im Verlauf der zweiten Halbzeit attackiere später zudem ein hinter der Bande stehender Vater eines FC-Spielers den an der den Trainerbänken nahen Außenlinie tätigen Assistenten wiederholt verbal. Daraufhin verwies Schiedsrichter Safi Gashi den Zuschauer vom Sportgelände.

Erstmeldung, 28.10.2019, 20.09 Uhr: Sportlich läuft es beim Verbandsliga-Aufsteiger FC Turabdin/Babylon prächtig. Trotz der 2:3-Niederlage gegen den SV Bauerbach vom vergangenen Sonntag belegt die Elf von Trainer Sherwin Rahmani weiterhin den zweiten Tabellenplatz. Von 15 Saisonspielen wurden neun gewonnen, drei Partien endeten unentschieden und nur dreimal mussten Kevin Rennert und Co. den Platz als Verlierer verlassen. Mit einem Derbysieg bei der SG Kinzenbach wäre der Sprung am kommenden Samstag an die Tabellenspitze möglich, da der aktuelle Spitzenreiter FC Gießen II am kommenden Wochenende spielfrei ist.

Doch die Austragung der Partie beim Tabellenachten SG Kinzenbach hängt derzeit an einem seidenen Faden. "Der Schiedsrichter hat nach der Partie gegen den SV Bauerbach einen vierseitigen Sonderbericht abgegeben, in dem gravierende Vorwürfe gegen Vereinsverantwortliche, Spieler und Zuschauer des FC Turabdin/Babylon erhoben werden. Die Angelegenheit liegt derzeit beim Vorsitzenden des Sportgerichts der Verbandsligen, Rainer Lach, der den Verein am Dienstag über das weitere Vorgehen informieren wird", erklärte Klassenleiter Jörg Wolf (Cölbe) gegenüber dieser Zeitung.

Klassenleiter zu TuBa Pohlheim: "Hier könnte eine schwere Nummer auf den Verein zukommen"

Den Holzheimern droht somit neben dem bereits im Raum stehenden Punktabzug von zwei Zählern wegen des Nichterfüllens des Schiedsrichtersolls (diese Zeitung berichtete) weiteres Ungemach von Verbandsseite, bei dem die Bandbreite mit einem sofortigen Spielverbot bis zur Verhandlung, Tätigkeitsverboten für Vereinsverantwortliche, Sperren für Spieler und Platzverboten für Zuschauer recht umfangreich ausfallen könnte. "Hier könnte eine schwere Nummer auf den Verein zukommen, die ihm am Ende vielleicht sogar die Möglichkeit zum Aufstieg in die Hessenliga nehmen könnte", befürchtet Wolf.

Der Klassenleiter verwies dabei auf den Streik der Schiedsrichter in Berlin vom vergangenen Wochenende, den Ausschreitungen im Hessenpokalspiel der SF Friedrichsdorf gegen den Regionalligisten TSV Steinbach, sowie die Vorkommnisse vom Wochenende, bei dem ein Schiedsrichter in Dieburg k.o. geschlagen wurde und ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Deswegen dürfte Angriffe gegen Schieds- und Linienrichter künftig noch deutlicher als bisher sanktioniert werden.

fro/cso/fd