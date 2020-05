Hoffenheim vor Liga-Neustart gegen Hertha BSC - TSG will in die Europa League

Die TSG Hoffenheim trifft zum Neustart der Bundesliga auf Hertha BSC. So können Sie das Spiel live im TV und im Live-Ticker verfolgen.

Sinsheim – Nach der Corona-Pause nimmt die Bundesliga den Spielbetrieb am Samstag (16. Mai) wieder auf. Die TSG Hoffenheim* hofft im Saisonendspurt noch in die Europa League einzuziehen. Die Kraichgauer treffen am Samstag um 15:30 Uhr in der PreZero Arena auf Hertha BSC.

„Alle sind bereit zu spielen und haben auch ein sehr sicheres Gefühl“, sagt Hoffenheim-Trainer Alfred Schreuder vor der Partie gegen die Berliner, die mit Bruno Labbadia einen neuen Coach haben.

Die Bundesliga-Konferenz läuft am Samstag im Free-TV*. Einen ausführlichen Live-Ticker* finden Sie bei den Kollegen von HEIDELBERG24*.

