TSG Hoffenheim empfängt den FC Augsburg - alle Infos zum Bundesliga-Freitagsspiel

Die TSG Hoffenheim empfängt am Freitagabend (13. Dezember) den FC Augsburg. So können Sie die Partie im Live-Stream und im Live-Ticker verfolgen.

Sinsheim - Nach drei Spielen ohne Sieg will die TSG Hoffenheim am Freitag (13. Dezember/20:30 Uhr) gegen den FC Augsburg zurück in die Erfolgsspur finden. Während die Kraichgauer den Anschluss an die internationalen Plätze wahren wollen, können die Augsburger einen Klubrekord einstellen: Gewinnt die Mannschaft von Martin Schmidt, dann hat sie aus den vergangenen fünf Spielen 13 Punkte geholt - zuletzt ist dies dem FCA vor vier Jahren gelungen.

Hoffenheim kann wieder auf drei Routiniers bauen, wie HEIDELBERG24* berichtet. Das Abwehr-Duo Kevin Vogt und Benjamin Hübner ist wieder fit, zudem hat Sebastian Rudy seine Gelb-Sperre abgesessen. Bei Augsburg stehen die zuletzt fraglichen Rani Khedira und Stephan Lichtsteiner zur Verfügung.

Sky-Zuschauer gucken am Freitag in die Röhre. Die Partie wird ausschließlich von DAZN übertragen. Alle Infos zur Partie finden Sie im Live-Ticker von HEIDELBERG24*.

mab