KAA Gent gegen TSG 1899 Hoffenheim im Live-Ticker: Corona-Ausfälle bei der TSG

Die TSG 1899 Hoffenheim trifft in der Europa League auf KAA Gent. Nach dem Sieg gegen Belgrad will die TSG den nächsten Dreier. Die Partie im Live-Ticker.

Gent - Die TSG 1899 Hoffenheim muss in der Europa League auswärts bei KAA Gent antreten. Mit einem Sieg gegen die Belgier könnte die Elf von Trainer Sebastian Hoeneß schon einen großen Schritt Richtung K.o.-Runde machen.

TSG 1899 Hoffenheim bei KAA Gent im Live-Ticker: Bayern-Bezwinger wollen nächsten Sieg in der Europa League

In der Bundesliga lief es für Hoffenheim nach starkem Start nicht nach Plan. Nach zwei Siegen zum Auftakt samt dem fulminanten 4:1 gegen den FC Bayern gab es zwei Niederlagen und zuletzt nur ein 1:1 in Bremen. In der Europa League startete die TSG ebenfalls gut, am 1. Spieltag gelang ein 2:0 gegen Roter Stern Belgrad. Gegen Gent will die TSG jetzt nachlegen und sich nicht auf dem Geleisteten ausruhen.

Verteidiger Stefan Posch, der seinen Vertrag vorzeitig bis 2024 verlängert hat, geht selbstbewusst in die Partie. „Wir sind gut drauf und wollen auch international zeigen, was wir können“, sagte der Österreicher. „Wir können und müssen nachlegen im zweiten Spiel. Die Chancen stehen gut. Wenn wir unsere Leistung abrufen, dann ist alles möglich.“

TSG 1899 Hoffenheim bei KAA Gent im Live-Ticker: Belgier im Krisen-Modus

Ganz anders sieht es beim Gegner KAA Gent aus. Die Belgier, die nach dem Corona-bedingten Abbruch in der Jupiler Pro League Vizemeister wurden, stehen in der laufenden Saison nach zehn Spieltagen in der Liga nur auf dem 13. Platz. Der Verein mit einem Sioux-Häuptling im Wappen holte drei Siege und kassierte sieben Pleiten. Auch zum Auftakt in die Europa League gab es mit dem 0:1 bei Slovan Liberec eine Niederlage.

Gent steht also schon unter Druck. „Gent steht natürlich etwas unter Zugzwang. Ich glaube, dass die Mannschaft nach vorne spielen und versuchen wird, die Partie offensiv zu gestalten. Das wird uns entgegenkommen“, glaubt TSG-Verteidiger Kevin Akpoguma und ist sich auch der eigenen Stärke bewusst: „Wir müssen aber nur auf uns achten und unser Spiel durchbekommen. Wenn wir an unsere Leistungsgrenze kommen, bin ich guter Dinge, dass wir in dieser Gruppe jedes Team schlagen können.“

TSG 1899 Hoffenheim bei KAA Gent im Live-Ticker: Corona-Fälle bei der TSG - Topstürmer fällt aus

Hoffenheim wartet im Europapokal noch auf den ersten Auswärtssieg. In Belgien soll es nach drei Remis und vier Niederlagen endlich mit dem Auswärtsdreier klappen. Dabei muss die TSG aber auf Top-Torjäger Andrej Kramaric verzichten. Der kroatische Vize-Weltmeister ist aufgrund seiner Infektion mit dem Coronavirus noch nicht aus der Quarantäne entlassen. Auch Kasim Adams, der ebenfalls positiv getestet wurde, und Pavel Kaderabek, der Kontakt zu einem Infizierten hatte, stehen noch nicht zur Verfügung. Dafür wird Florian Grillitsch wieder auflaufen. Der Österreicher wurde gegen Belgrad zur Pause ausgewechselt, um zu seiner Frau ins Krankenhaus zu eilen.