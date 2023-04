Trauriges Messi-Ende? PSG-Fans pfeifen ihren Superstar aus: „Peinlich“

Schwere Zeiten für Lionel Messi in Paris. Den PSG-Fans ist der Ruhm des WM-Titels egal, sie pfeifen den Argentinier aus.

Paris - Bittere Schlappe für Paris Saint Germain in der Ligue 1. Im heimischen Prinzenpark setzte es eine 0:1-Pleite gegen Olympique Lyon, die den Titelkampf in Frankreich wieder spannender werden lässt. PSG hat nur noch jeweils sechs Punkte Vorsprung auf Olympique Marseille und den RC Lens. Es ist bereits die zweite Heimniederlage in Folge für den amtierenden französischen Meister, der sich in einer Krise befindet.

Messi von PSG-Fans ausgepfiffen

Die Anhänger des Spitzenklubs waren sichtlich sauer und enttäuscht über die Leistung ihrer Mannschaft. Vor allem Lionel Messi geriet in die Kritik der Fans, die den argentinischen Mittelfeldspieler gnadenlos auspfiffen.

„Diese Pfiffe finde ich hart. Leo ist ein Spieler, der viel gibt und uns seit Beginn der Saison viel gegeben hat. Ich habe nicht ein einziges Mal daran gedacht, ihn aus dem Spiel zu nehmen“, sagte PSG-Trainer Christophe Galtier nach der Niederlage gegen Lyon.

Thierry Henry über Messi-Pfiffe: „Peinlich“

Die französische Fussball-Legende Thierry Henry war der gleichen Meinung wie Galtier. „Das Verhalten der Fans gegenüber Messi ist peinlich. Du kannst einen deiner besten Spieler nicht auspfeifen. Er erzielte in dieser Saison 13 Tore und 13 Vorlagen. Das kann doch nicht sein“, poltere er nach der Lyon-Pleite bei Prime Video.

Für die PSG-Ultras ist das Gehalt Messis zu hoch für die auf dem Platz gezeigten Leistungen. Die Zahlen, Messi erzielte 26 Scorerpunkte, sprechen aber eine ganz andere Sprache.

Messi-Zukunft bei PSG immer unwahrscheinlicher

Emmanuel Petit, Weltmeister mit der französischen Nationalmannschaft, redete sich beim TV-Sender RMC in Rage über die Pfiffe gegen Messi: „Wenn ich die Pfiffe höre, ist das eine Beleidigung für den Fußball. Wenn ich Messi einen Rat geben könnte: Verpiss dich aus diesem Verein! Das ist kein Fußballverein. Das ist ein Klub, wo du hingehst, bevor deine Karriere zu Ende geht – selbst für 20-jährige Spieler.“

Messis Vertrag bei Paris Saint Germain läuft im Sommer aus, eine Verlängerung mit dem argentinischen Weltmeister wird immer unwahrscheinlicher. Zuletzt machten immer wieder Gerüchte über einen Wechsel nach Miami oder eine Rückkehr zum FC Barcelona die Runde. Henry würde sich über ein Messi-Comeback bei Barca freuen. „Ich hoffe, er kehrt zum FC Barcelona zurück. Dort muss er seine Karriere beenden. Aus Liebe zum Fußball“, sagte er zu Prime Video. (smr)