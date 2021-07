Transfers: HSV wird ihn einfach nicht los – was passiert mit Bates?

Personalplanung

Das Transferfenster ist bis 31. August 2021 geöffnet. Bis dahin will der HSV Abwehrspieler David Bates loswerden. Er hat beim HSV keine Chance mehr. Klappt Wechsel?

Hamburg – Noch ist nicht aller Tage Abend. Erst am 31. August 2021 endet die Transferphase. Der Hamburger SV hat also noch alle Chancen auf dem Transfermarkt weiter zuzuschlagen. So wie es der Verein zuletzt bei Stürmer Mikkel Kaufmann getan hat, der künftig für den Verein aus dem Volksparkstadion auf Torejagd gehen wird. Damit ist eine der vielen Baustellen im Kader des neuen HSV-Trainers Tim Walter erst einmal ad acta gelegt.

In anderen Mannschaftsteilen hingegen sind die Hamburger noch nicht so weit. In Der Abwehr zum Beispiel. In Sachen Innenverteidigung gibt es zwar das HSV-Transfergerücht, dass ein isländischer Nationalspieler* auf dem Wunschzettel steht und der Klub ein Auge auf Hauke Wahl geworfen hat*, der bei Holstein Kiel spielt, aber noch keiner von beiden ist verpflichtet.

Eine Alternative für die Abwehrmitte hat der HSV übrigens selbst noch unter Vertrag: David Bates. Doch der schottische Nationalspieler hat beim Traditionsverein keine Chance mehr. Sportvorstand Jonas Boldt will ihn dringend loswerden*, wie 24hamburg.de berichtet. Klappt ein Wechsel, der dem HSV neues Geld in die Kasse spülen würde? * 24hamburg.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.