Transfergerüchte um den HSV: Schnappt sich Boldt Adrian Benedyczak?

Von: Natalie-Margaux Rahimi

Teilen

Transfergerüchte um Adrian Benedyczak: Schnappt sich der HSV den Stürmer? © Nicolo Campo/imago

Eigentlich ist der HSV auf der Suche nach einem Rechtsverteidiger. Laut Transfergerüchten ist Boldt jetzt aber auf einen Stürmer aus Italien aufmerksam geworden.

Hamburg – Der HSV hat dieses Jahr mehr denn je den Plan, in die 1. Bundesliga zurückzukehren. Jedenfalls ist dies das klar erklärte Ziel des Vereins, der vor 2018 noch nie in der zweiten Fußballklasse hatte spielen müssen. Nun, der HSV tut sich jedoch bekanntlich schwer und möchte daher auf dem Transfermarkt noch einmal zuschlagen. Gesucht wird eigentlich ein Rechtsverteidiger, gefunden wurde offenbar ein Stürmer – jedenfalls wenn man den aktuellen HSV-Transfergerüchte Glauben schenken mag.

Was an den HSV-Transfergerüchten um Stürmer Adrian Benedyczak dran ist, verrät 24hamburg.de hier.

Während der HSV also weitere Verträge mit Neuzugängen plant, wartet Trainer Tim Walter weiter auf eine Vertragsverlängerung – der Aufsichtsrat lässt sich damit jedoch noch etwas Zeit. Vielleicht bis klar ist, ob es mit dem Aufstieg in dieser Saison klappt?