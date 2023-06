Sommer-Aus beim FC Bayern scheint besiegelt: Abschied für den großen Traum?

Von: Alexander Kaindl

Teilen

Yann Sommers Zeit beim FC Bayern München scheint nach nur einem halben Jahr vorbei zu sein. Der Schweizer braucht Spielpraxis für sein letztes großes Ziel.

München – Wie geht es weiter beim FC Bayern München? Vor dem großen Bundesliga-Finale am anstehenden Wochenende rumort es beim Rekordmeister. Grund dafür: die vermutlich erste titellose Saison seit 2012. Hinter den Kulissen beginnt währenddessen schon das Stühlerücken – wohl auch bei Torhüter Yann Sommer.

Yann Sommer Geboren: 17. Dezember 1988 (Alter 34 Jahre), Morges, Schweiz Vertrag beim FC Bayern bis: 30. Juni 2025 Marktwert: 5 Millionen Euro

Sommer-Aus beim FC Bayern scheint besiegelt: Abschied für den großen Traum?

Der Schweizer war im Winter von Borussia Mönchengladbach verpflichtet worden, um den verletzten Manuel Neuer zu ersetzen. Der Kapitän arbeitet aktuell hart an seinem Comeback und soll in der Vorbereitung wieder mit der Mannschaft trainieren. Das Aus für Sommer? Ziemlich sicher. Denn der 34-Jährige hat in seiner Karriere noch einen großen Traum: die EM 2024 in Deutschland.

Dafür braucht der ehemalige Gladbacher natürlich Spielpraxis auf Top-Niveau. Falls Neuer aber wieder fit ist, dürfte Sommer genau diese jedoch nicht bekommen und den Kürzeren ziehen – zu überschaubar waren seine Leistungen als Nummer Eins in München.

Yann Sommer (r.) wurde im Januar als Ersatz für Manuel Neuer (l.) geholt. © IMAGO / Passion2Press / Pakusch

Viele Interessenten für Yann Sommer: Als Nübel-Ersatz nach Monaco?

Schon vor Monaten war deshalb Manchester United als möglicher Abnehmer genannt worden, diese Spur scheint aber inzwischen kalt zu sein. Der Kicker vermeldet nun (Ausgabe vom 24. Mai), dass es genügend andere Interessenten für Sommer gibt. Villarreal, Valencia und Leicester sollen auf der Suche nach einem Schlussmann sein. Dass der Schweizer in München wegen der Neuer-Rückkehr kaum eine Perspektive hat, sei „längst registriert“ worden.

Paradoxerweise spielt auch Alexander Nübel eine Hauptrolle. Der Bayern-Keeper, der aktuell noch an die AS Monaco verliehen ist, wird das Fürstentum verlassen. Dementsprechend braucht auch Monaco einen neuen Keeper. Eine Nübel-Rückkehr an die Isar scheint währenddessen ausgeschlossen, weil der ehemalige Schalker nicht die Nummer Zwei hinter Neuer sein möchte. Das Torhüter-Karussell wird sich diesen Sommer also heftig drehen.

Fußballstar und Sprachgenie: Diese Spieler können sich in etlichen Ländern verständigen Fotostrecke ansehen

FC Bayern hatte schnellen Sommer-Verkauf wohl schon im Hinterkopf

Bei den Bayern-Bossen hatte man den Plan des schnellen Sommer-Abschieds selbstverständlich im Hinterkopf. Schließlich wurde er für acht Millionen Euro verpflichtet – ein Teil dieser Summe könnte bei einem Verkauf nach dieser Saison als Ablösesumme wieder in die Bayern-Kassen zurückfließen. Sommers Vertrag wäre noch bis 2025 gültig. Im Winter war bewusst eine lange Laufzeit gewählt worden, um für Sommer bei einem möglichen Blitz-Verkauf ein halbes Jahr später einen vergleichsweise hohen Preis aufrufen zu können. (akl)