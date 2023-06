FC Bayern will, Harry Kane will: Scheitern die Münchner an Daniel Levy?

Von: Marius Epp

Teilen

Der FC Bayern scheint mit Harry Kane seinen Wunschstürmer auserkoren zu haben. Doch es muss noch einiges passieren, damit ein Deal zustande kommt.

München – Nachdem das englische Portal The Athletic am Dienstag zuerst von einem Bayern-Angebot für Harry Kane berichtet hatte, überschlugen sich die Meldungen um den möglichen Transfer. Nicht so leicht, da den Überblick zu behalten. Wie realistisch ist es nun, dass Kane bald wirklich an der Isar gegen den Ball tritt?

Harry Kane Geboren: 28. Juli 1993 (Alter 29 Jahre), Walthamstow, Vereinigtes Königreich Verein: Tottenham Hotspur Position: Stürmer Marktwert (laut transfermarkt.de) 90 Millionen Euro Vertrag bis: 2024

Kane soll es werden: Stemmt der FC Bayern den Mega-Transfer?

Einig sind sich die Transferexperten der Fußball-Welt in zwei Dingen: Der FC Bayern will Kane – und Kane zeigt Interesse an einem Wechsel nach München. Doch das reicht noch lange nicht, um den Deal über die Bühne zu bringen. Da wäre noch ein gewisser Daniel Levy, seit beeindruckenden 22 Jahren Boss der Tottenham Hotspur. Er gilt als härtester Verhandlungspartner der Premier League.

Englischen Medienberichten zufolge hat Levy überhaupt kein Interesse daran, seinen Starstürmer abzugeben. Der renommierte Journalist Ben Jacobs schreibt auf Twitter, dass die Spurs jegliche Angebote für Kane ablehnen werden. Der FC Bayern bereitet dem Vernehmen nach eine zweite Offerte vor – sie soll bei 80 Millionen britischen Pfund (umgerechnet 92,5 Millionen Euro) liegen.

Daniel Levy (r.) und die Spurs-Führung entscheiden über die Zukunft von Harry Kane. © Imago/Stephenson/Simon

FC Bayern grundsätzlich mit Kane einig – bleibt Tottenham stur?

Auch dieses Angebot wird allerdings nicht ausreichen, wie Jacobs weiter schreibt. Die Bayern sollen deshalb sogar Kane selbst um Hilfe bitten, den Transfer zu erzwingen. Trotz aller Widrigkeiten schätzt man den Transfer nach tz-Informationen als realistisch ein. Der Rekordmeister ist bereit, an die finanzielle Schmerzgrenze zu gehen.

Präsident Herbert Hainer bestätigte sogar öffentlich, dass der FC Bayern einen 100-Millionen-Transfer stemmen könnte. Logisch ist, dass Tottenham den Preis für Kane so weit wie möglich in die Höhe treiben will – schließlich ist der Stürmer seit neun Jahren so etwas wie die Lebensversicherung des Klubs.

Auf der anderen Seite geht Spurs-Boss Levy aber auch ein Risiko ein, wenn er den Bayern-Deal platzen lässt: 2024 läuft Kanes Vertrag aus. Ein ablösefreier Verlust der Vereinslegende – und dann womöglich auch noch an einen Konkurrenten in der Premier League – wäre mit Abstand das schlimmste Szenario für die Londoner. (epp)