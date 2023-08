Transfer-News live: Eintracht-Star Kolo Muani schon in Paris – PSG erhöht Angebot nicht

Eintracht Frankfurt hat einen weiteren Neuzugang verpflichtet, dagegen streikt Kolo Muani und will einen Abgang zu PSG erzwingen. Der Transfer-Ticker.

Kolo Muani streikt und will Abgang von Eintracht Frankfurt erzwingen

Lindström-Nachfolger gefunden: Eintracht verpflichtet Chaibi

Lindström vor Wechsel: Eintracht-Star auf dem Weg nach Neapel

Update vom 30. August, 13.05 Uhr: Kolo Muani scheint nach seinem Trainingsstreik Frankfurt schon verlassen zu haben. Laut Florian Plettenberg hält sich der SGE-Star mit seiner Familie bereits in Paris auf und wartet auf eine Einigung zwischen den Klubs. PSG sei aber weiter nicht bereit, mehr als 80 Millionen Euro Ablöse inklusive Boni zu zahlen.

Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche hatte zuvor bereits betont, dass der Streik keinen Einfluss auf die Transferaktivitäten der SGE haben wird. Für das entscheidende Spiel um die Qualifikation für die Conference League gegen Lewski Sofia flog Kolo Muani dennoch aus dem Kader.

Randal Kolo Muani will zu PSG wechseln. © IMAGO/Heiko Becker

Update vom 30. August, 11.07 Uhr: Randal Kolo Muani hat den Verantwortlichen von Eintracht Frankfurt mitgeteilt, dass er das Abschlusstraining vor dem Rückspiel in den Play-offs zur UEFA Conference League gegen den bulgarischen Klub Lewski Sofia nicht absolvieren wird. Mit diesem Streik will er einen Wechsel zu Paris Saint-Germain erzwingen. Der französische Top-Klub möchte den Angreifer verpflichten, es gibt aber noch keine Einigung mit der SGE bezüglich der Ablösesumme.

Lindström-Nachfolger gefunden: Eintracht verpflichtet Chaibi

Update vom 30. August, 10.23 Uhr: Der Nachfolger für Jesper Lindström ist da! Fares Chaibi wechselt an den Main. Das machte die Eintracht vor wenigen Minuten offiziell. Der Mittelfeldspieler kommt aus Frankreich vom FC Toulouse und unterschreibt einen Vertrag bis 2028. Laut Medienberichten soll sich die Ablöse auf zehn Millionen Euro belaufen.

Fares Chaibi wechselt zu Eintracht Frankfurt. © IMAGO/Norbert Scanella

Lenz verlässt die Eintracht: Linksverteidiger schließt sich RB Leipzig an

Update vom 30. August, 9.41 Uhr: Der nächste Eintracht-Abgang ist fix. Wie bereits in den letzten Tagen durchgesickert war, wechselt Christopher Lenz zu RB Leipzig. Das bestätigten die Sachsen und Eintracht Frankfurt am Mittwochmorgen.

Lenz erhält bei RB einen Einjahresvertrag, inklusive einer Option auf ein weiteres Vertragsjahr. Der 28-Jährige wird in Leipzig mit der Rückennummer drei auflaufen. Die Ablösesumme soll bei einer Million Euro liegen.

Christopher Lenz wechselt zu RB Leipzig. © IMAGO/Heiko Becker

Update vom Dienstag, 29. August, 18.22 Uhr: Der Abgang von Jesper Lindström ist fix. Der 23-jährige Däne verlässt Eintracht Frankfurt nach zwei Jahren und wechselt mit sofortiger Wirkung zur SSC Napoli, wie der Verein bestätigte.

Erstmeldung: Frankfurt – Eintracht Frankfurt hat den nächsten Transfer unter Dach und Fach gebracht. Nach dem Abgang von Diant Ramaj, den es zum niederländischen Top-Klub Ajax Amsterdam zog, verpflichteten die SGE-Verantwortlichen einen neuen Keeper. Kauã Santos wechselt vom brasilianischen Klub CR Flamengo an den Main und unterschreibt einen Vertrag bis 2028.

Kauã Santos Geboren: 11. April 2003 (Alter 20 Jahre) Verein: Eintracht Frankfurt Position: Torhüter

Eintracht Frankfurt verpflichtet Torhüter

Der 20-Jährige wurde in Vassouras, in der Nähe von Rio de Janeiro, geboren und in der berühmten Akademie des brasilianischen Traditionsklubs CR Flamengo ausgebildet. Bei Flamengos U20-Team, welches die heimische Juniorenmeisterschaft in diesem Jahr gewann, war Santos Stammtorhüter. Der Keeper blieb in acht Spielen viermal ohne Gegentreffer.

Kauã Santos sammelte auch schon internationale Erfahrung. Bei der U20-Südamerikameisterschaft Anfang dieses Jahres zählte er zum Aufgebot der brasilianischen Auswahl, welche ungeschlagen den Titel gewann. Bei Eintracht Frankfurt wird das Talent mit Jens Grahl um die Nummer zwei hinter Kevin Trapp konkurrieren.

Kauã Santos wechselt zu Eintracht Frankfurt. © Eintracht Frankfurt

„Wir freuen uns, dass wir mit Kauã Santos ein großes Torhütertalent verpflichten konnten. Wir haben ihn durch unsere Scouting- und Torwartabteilung seit Längerem beobachtet und sind von seinem großen Potenzial überzeugt. Bei uns wird er die größtmögliche Unterstützung sowie die Möglichkeiten erhalten, seine persönliche Entwicklung weiter voranzutreiben“, sagte Eintracht-Sportdirektor Timmo Hardung zum Transfer.

Eintracht Frankfurt: Chaibi im Anflug

Ein neuer Torhüter ist also da, ein Offensivspieler könnte Eintracht Frankfurt dagegen zeitnah verlassen. Jesper Lindström, der beim Auswärtsspiel in Mainz schon nicht mehr zum Einsatz kam, befindet sich bereits in Neapel, um den Medizincheck zu absolvieren. Anschließend soll er einen langfristigen Vertrag beim amtierenden italienischen Meister unterschreiben.

Ein Nachfolger für den Dänen ist aber offenbar schon auf dem Weg. Nach Bild-Informationen ist Fares Chaibi vom FC Toulouse im Anflug. Beide Klubs sollen sich auf eine Ablöse in Höhe von zehn Millionen Euro geeinigt haben. Chaibi soll noch am Dienstag den Medizincheck in Frankfurt absolvieren. Kürzlich kassierte die SGE von Toulouse-Präsident Damien Comolli noch eine Absage, jetzt könnte es ganz schnell gehen mit dem nächsten Neuzugang. (smr)