Tuchel will neuen Sechser – Kimmichs Reaktion spricht Bände

Von: Korbinian Kothny

Thomas Tuchel will einen neuen defensiven Sechser. Bisher übte Joshua Kimmich die Position aus. Die Antwort auf den Wunsch seines Trainers fällt knapp aus.

München – Wer läuft in der kommenden Saison beim FC Bayern im Mittelfeldzentrum neben Joshua Kimmich auf? Das ist derzeit neben der Transfersaga um Harry Kane eine der zentralen Fragen an der Säbener Straße.

Joshua Kimmich Geboren: 8. Februar 1995 (28 Jahre alt) in Rottweil Verein: FC Bayern München (Vertrag bis 2025) Position: Zentrales Mittelfeld Marktwert: 75 Millionen Euro

Braucht der FC Bayern noch einen defensiven Sechser?

Was das ganze nochmal zusätzlich erschwert: Die FCB-Bosse sind sich in der Sache nicht einig. Auf der einen Seite: Thomas Tuchel. „Wir haben keinen richtigen defensiven Sechser, der sehr defensiv denkt, der darauf achtet, dass da hinten nichts passiert, dem es mehr um den Schutz der eigenen Defensive geht“, wiederholte der Bayern-Coach seinen Wunsch nach einem Spieler der Güteklasse Declan Rice in Singapur so deutlich wie selten zuvor.

Thomas Tuchel und Joshua Kimmich sind sich in der Sechser-Frage wohl nicht einig. © Imago / MIS

Auf der anderen Seite: Uli Hoeneß. Für den Bayern-Patron stellt sich die Frage nach einem neuen Sechser nicht, weil zum Beispiel Neuzugang „Laimer ein Transfer ist, an dem wir sehr, sehr viel Spaß haben werden.“

Kimmich sieht sich als Sechser

Doch was sagen die betroffenen Spieler eigentlich zu dem Thema? Im Anschluss an das Testspiel gegen den FC Liverpool – in dem Youngster Frans Krätzig zum Matchwinner avancierte – wurde Kimmich gefragt, was er vom Wunsch seines Coachs denkt. Seine Antwort spricht Bände.

Mit einem Lächeln im Gesicht konterte der 28-Jährige: „Ich bin ein Sechser“. Danach beendete Kimmich das Interview und verließ die Journalisten ohne weitere Nachfragen.

Verstärkt Tchouaméni das Bayern-Zentrum?

Ob Tuchel das genau so sieht? Während der Asien-Tour erklärte der 49-Jährige, dass Kimmich zwar ein Spieler sei, der gerne alles macht und grundsätzlich auch könne, aber er seine Stärken eher als Stratege sieht.

Demnach würde Tuchel eher einen Spieler wie Aurelien Tchouaméni an der Seite von Kimmich bevorzugen. Laut Sport1 denken die Bayern-Bosse deswegen auch über ein mögliches Leihgeschäft nach. Wenn es hingegen nach Kimmich geht, könnte der Stratege wohl ganz gut auch ohne einen weiteren Neuzugang im Mittelfeldzentrum leben. (kk)